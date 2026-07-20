Tuzla'da 22 milyon liralık aidat vurgunu iddiası: Yönetici paraları yasa dışı bahiste mi harcadı?

İstanbul Tuzla'da bulunan 268 dairelik Fiyaka 3 Sitesi, usulsüzlük, tehdit ve dolandırıcılık iddialarıyla gündeme geldi. Site sakinlerinin iddiasına göre 2023 yılında yapılan genel kurulun ardından yönetim Nihat Ö. ve Suat Y. tarafından devralındı. Yaklaşık üç yıl boyunca site sakinlerinden toplanan aidatlarla bakım, onarım ve resmi ödemelerin yapılmadığı öne sürüldü.

Yeni yönetimin yaptığı incelemelerde ortak alanlardaki elektrik ve doğalgaz bağlantılarının kaçak olduğu, çalışanların maaşlarının ödenmediği ve SGK'ya yaklaşık 4,5 milyon liralık borç biriktiği iddia edildi.

En dikkat çeken iddia ise kat maliklerinden toplanan yaklaşık 22,5 milyon liralık aidatın eski yönetici Nihat Ö.'nün kişisel hesaplarına aktarıldığı ve bu paraların yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığı yönünde oldu. Yeni yönetim söz konusu iddialarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.