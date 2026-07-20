Tuzla'da 22 milyon liralık aidat vurgunu iddiası: Yönetici paraları yasa dışı bahiste mi harcadı?
İstanbul Tuzla'daki 268 dairelik bir sitede yaklaşık 22,5 milyon liralık aidatın usulsüz şekilde kişisel hesaplara aktarıldığı ve yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığı iddia edildi. Elektrik ve doğal gazın kaçak bağlandığı, çalışan maaşları ile SGK primlerinin ödenmediği öne sürülen sitede yeni yönetim milyonlarca liralık borç ve icra dosyalarıyla karşı karşıya kaldıklarını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.
İstanbul Tuzla'da bulunan 268 dairelik Fiyaka 3 Sitesi, usulsüzlük, tehdit ve dolandırıcılık iddialarıyla gündeme geldi. Site sakinlerinin iddiasına göre 2023 yılında yapılan genel kurulun ardından yönetim Nihat Ö. ve Suat Y. tarafından devralındı. Yaklaşık üç yıl boyunca site sakinlerinden toplanan aidatlarla bakım, onarım ve resmi ödemelerin yapılmadığı öne sürüldü.
Yeni yönetimin yaptığı incelemelerde ortak alanlardaki elektrik ve doğalgaz bağlantılarının kaçak olduğu, çalışanların maaşlarının ödenmediği ve SGK'ya yaklaşık 4,5 milyon liralık borç biriktiği iddia edildi.
En dikkat çeken iddia ise kat maliklerinden toplanan yaklaşık 22,5 milyon liralık aidatın eski yönetici Nihat Ö.'nün kişisel hesaplarına aktarıldığı ve bu paraların yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığı yönünde oldu. Yeni yönetim söz konusu iddialarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
"SİTE ŞU ANDA İFLAS ETMİŞ DURUMDA"
Sitenin yeni yönetiminde yer alan Volkan Karakaya, görevi devraldıktan sonra ağır bir borç tablosuyla karşılaştıklarını belirterek şunları söyledi:
"2023 yılında baskıyla, şantajla ve tehditle usulsüz şekilde yönetime geldiler. 2026'ya geldiğimizde toplamda 32 milyona yakın ödeme alınmıştı ancak bunun karşılığı sitede yoktu. Hesapları incelediğimizde yaklaşık 22,5 milyon liranın eski başkanın hesabına aktarıldığını gördük. Bu paraların farklı hesaplara gönderildiğini de tespit ettik. Savcılığa başvurularımızı yaptık. Göreve geldiğimizde sitenin toplam borcu 11,5 milyon liraya yakındı. İki hafta içinde defalarca icra geldi. Doğalgaz ve elektrik kaçak kullanılmış. Açıkçası site şu anda iflas etmiş durumda. Devlet kurumlarından destek bekliyoruz."
"EŞİMİ VURMAK İÇİN PARA GÖNDERİLDİ" İDDİASI
Site sakinlerinden Lale Mercan da eski yönetim tarafından tehdit edildiklerini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:
"Çok ciddi mağduriyetlerimiz var. Eski yönetim tarafından eşimi vurmak için para gönderildiğini öğrendik. Kızım üniversite sınavına hazırlanırken aldığımız tehditler nedeniyle sınavın ardından onu şehir dışına göndermek zorunda kaldık. Evraklara ulaştıktan sonra imza toplamaya başladık. İnsanlar toplantıya gelmesin diye tehdit edildik. Polis çağrıldı. Buna rağmen mücadelemizden vazgeçmedik. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz."
"CAMIMIZA İKİ KEZ KURŞUN İSABET ETTİ"
Site sakini Nurettin Körpe ise yaşadıkları güvenlik sorunlarını şu sözlerle anlattı:
"Evimizin camına iki kez kurşun isabet etti. Bize sürekli farklı bahaneler söylediler. Her konuda yalanlarla ve tehditlerle üzerimize geldiler. Sürekli para topladılar ama ortada hiçbir hizmet göremedik. Ben aidat dışında da 70-80 bin lira harcadım. Sorumluların yakalanmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz."
BELGELERDE MİLYONLARCA LİRALIK PARA TRANSFERİ İDDİASI
Yeni yönetim eski yönetime ait banka hareketleri ve resmi belgelerde usulsüzlük tespit ettiklerini ileri sürdü.
Volkan Karakaya, site yönetimi hesabından eski başkanın dört farklı banka hesabına 22 milyon 595 bin lira aktarıldığını iddia ederek ödemelerin büyük bölümünün "huzur hakkı", "elektrik ödemesi" ve benzeri açıklamalarla yapıldığını söyledi.
Karakaya ayrıca taksi gideri adı altında 49 bin liralık ödeme yapıldığını, SGK'ya yaklaşık 4,5 milyon lira, vergi dairesine ise 830 bin liraya ulaşan borç bulunduğunu öne sürdü.