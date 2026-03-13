Köprü ve otoyolların satılması iddiası! Bakan Uraloğlu kesin bir dille yalanladı: Söz konusu değil

KALKINMA YOLU'NUN EKONOMİK KATKISI 55 MİLYAR DOLAR OLACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kalkınma Yolu'nun ülkemiz ekonomisine 10 yıllık periyotta 55 milyar dolarlık bir katkısı olacağını öngörüyoruz. Üretim ve lojistik merkezlerinin ülkemizde kurulmasına sebep olacak; yine her yıl 69-70 bin insanımıza iş imkanı sağlamış olacak" dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi. Uluslararası koridorlar hakkında açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin stratejik konumunun önemini vurguladı.



"4 SAATLİK UÇUŞLA 67 ÜLKEYE GİDİLEBİLEN BİR MERKEZDEYİZ"

Bakan Uraloğlu, "4 saatlik uçuşla 67 ülkeye gidilebilen bir merkezdeyiz. 55 trilyon dolarlık bir gayrisafi milli hasıla ve yaklaşık 25 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip bir bölgede bulunuyoruz. Önemli dünya lojistik merkezlerinden bir tanesiyiz. Özellikle Doğu-Batı aksında, son zamanlarda gelişen Doğu-Batı'yı destekleyen Kuzey-Güney ya da diyagonal hatlar anlamında ülkemiz gerçekten kıymetli bir noktada." açıklamasında bulundu.



Türkiye'nin orta koridorda önemli bir konumu olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Eğer Ümit Burnu'ndan dolaşırsanız 45 günde, Süveyş Kanalı'ndan geçerseniz 35 günde, Orta Koridordan geçtiğinizde demiryoluyla Çin'den Londra'ya 18 günde, Kalkınma Yolu'nu bitirdiğimizde 25 gün gibi bir sürede bu güzergahlar tamamlanmış olacak." diye konuştu.



Orta Koridor'un halihazırda Türkiye'de işleyen bir hat olduğunu ve standartlarının yükseltilmesi için çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, "Tabii sadece koridor ülkemizden geçsin istemiyoruz, onu Üç Deniz'e de bağlayalım; yani Samsun'dan Mersin'e, İzmir'e ve bütün İstanbul'daki Marmara bölgesindeki limanlara da bağlayalım istiyoruz. Bir kısım bağladık, yapmamız gereken işler var." şeklinde konuştu.



KARS-IĞDIR-ARALIK-DİLUCU HATTI'NDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Zengezur Koridoru hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Kars'tan Iğdır, Dilucu, Nahçıvan'a kadar giden bir hat. Ülkemizdeki 224 kilometrelik bölümünün yapım çalışmalarına başladık. Mevcut Zengezur Koridoru'nda, henüz bir inşa faaliyeti yok ama Azerbaycan tarafında da önemli bir bölümü bitti. İnşallah bittiği zaman daha kestirme bir güzergahtan biz Türk Dünyası'na ve Uzak Doğu'ya erişmiş olacağız." dedi. Uraloğlu, Zengezur koridoru kapsamında Nahçıvan'da 80 kilometrelik bir hat olduğunu; 15-20 kilometrelik yeni bir hat yapılacağını kaydederek "Eskisi tamir edilecek. Zengezur Koridoru'nun kendisi 43 kilometre civarında. Zengezur'a bu sene başlanırsa 5 yıl içinde Türkiye dahil hepsi bitmiş olur." açıklamasında bulundu.



KALKINMA YOLU 10 YILLIK PROJEKSİYONDA 55 MİLYAR DOLAR KATKI SAĞLAYACAK

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin en önemli uluslararası projelerinden biri olan Kalkınma Yolu Koridoru hakkında da bilgi verdi. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Burası da esasında Kuzey-Güney anlamında destekleyen, dünyanın en büyük limanlarından birisi olma yolunda aşamaları biten ve bir kısmı da devam eden Fav Limanı'ndan çıkıp 1200 kilometreyle ülkemize, oradan da ülkemizin her tarafına ve Avrupa'ya gidecek bir güzergah. Tabii burada Irak tarafında henüz bir vaziyet almadık; 4 ülke yürütüyoruz: Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, biz ve Irak. Tabii yaşanan olağanüstü durumlar bu tür projeleri de yakından ilgilendiriyor. Projenin bittiği, finans yöntemine kabaca karar verdiğimiz ve bundan sonraki aşamada inşallah inşaatına başlamayı umduğumuz projelerden bir tanesi. Kalkınma Yolu'nun ülkemiz ekonomisine 10 yıllık periyotta 55 milyar dolarlık bir katkısı olacağını öngörüyoruz. Üretim ve lojistik merkezlerinin ülkemizde kurulmasına sebep olacak; yine her yıl 69-70 bin insanımıza iş imkanı sağlamış olacak."



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kalkınma Yolu'nun ülkemiz ekonomisine 10 yıllık periyotta 55 milyar dolarlık bir katkısı olacağını öngörüyoruz. Üretim ve lojistik merkezlerinin ülkemizde kurulmasına sebep olacak; yine her yıl 69-70 bin insanımıza iş imkanı sağlamış olacak" dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi. Uluslararası koridorlar hakkında açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin stratejik konumunun önemini vurguladı.



"4 SAATLİK UÇUŞLA 67 ÜLKEYE GİDİLEBİLEN BİR MERKEZDEYİZ"

Bakan Uraloğlu, "4 saatlik uçuşla 67 ülkeye gidilebilen bir merkezdeyiz. 55 trilyon dolarlık bir gayrisafi milli hasıla ve yaklaşık 25 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip bir bölgede bulunuyoruz. Önemli dünya lojistik merkezlerinden bir tanesiyiz. Özellikle Doğu-Batı aksında, son zamanlarda gelişen Doğu-Batı'yı destekleyen Kuzey-Güney ya da diyagonal hatlar anlamında ülkemiz gerçekten kıymetli bir noktada." açıklamasında bulundu.



Türkiye'nin orta koridorda önemli bir konumu olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Eğer Ümit Burnu'ndan dolaşırsanız 45 günde, Süveyş Kanalı'ndan geçerseniz 35 günde, Orta Koridordan geçtiğinizde demiryoluyla Çin'den Londra'ya 18 günde, Kalkınma Yolu'nu bitirdiğimizde 25 gün gibi bir sürede bu güzergahlar tamamlanmış olacak." diye konuştu.

Orta Koridor'un halihazırda Türkiye'de işleyen bir hat olduğunu ve standartlarının yükseltilmesi için çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, "Tabii sadece koridor ülkemizden geçsin istemiyoruz, onu Üç Deniz'e de bağlayalım; yani Samsun'dan Mersin'e, İzmir'e ve bütün İstanbul'daki Marmara bölgesindeki limanlara da bağlayalım istiyoruz. Bir kısım bağladık, yapmamız gereken işler var." şeklinde konuştu.



KARS-IĞDIR-ARALIK-DİLUCU HATTI'NDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Zengezur Koridoru hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Kars'tan Iğdır, Dilucu, Nahçıvan'a kadar giden bir hat. Ülkemizdeki 224 kilometrelik bölümünün yapım çalışmalarına başladık. Mevcut Zengezur Koridoru'nda, henüz bir inşa faaliyeti yok ama Azerbaycan tarafında da önemli bir bölümü bitti. İnşallah bittiği zaman daha kestirme bir güzergahtan biz Türk Dünyası'na ve Uzak Doğu'ya erişmiş olacağız." dedi.



Uraloğlu, Zengezur koridoru kapsamında Nahçıvan'da 80 kilometrelik bir hat olduğunu; 15-20 kilometrelik yeni bir hat yapılacağını kaydederek "Eskisi tamir edilecek. Zengezur Koridoru'nun kendisi 43 kilometre civarında. Zengezur'a bu sene başlanırsa 5 yıl içinde Türkiye dahil hepsi bitmiş olur." açıklamasında bulundu.



KALKINMA YOLU 10 YILLIK PROJEKSİYONDA 55 MİLYAR DOLAR KATKI SAĞLAYACAK

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin en önemli uluslararası projelerinden biri olan Kalkınma Yolu Koridoru hakkında da bilgi verdi. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Burası da esasında Kuzey-Güney anlamında destekleyen, dünyanın en büyük limanlarından birisi olma yolunda aşamaları biten ve bir kısmı da devam eden Fav Limanı'ndan çıkıp 1200 kilometreyle ülkemize, oradan da ülkemizin her tarafına ve Avrupa'ya gidecek bir güzergah. Tabii burada Irak tarafında henüz bir vaziyet almadık; 4 ülke yürütüyoruz: Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, biz ve Irak. Tabii yaşanan olağanüstü durumlar bu tür projeleri de yakından ilgilendiriyor. Projenin bittiği, finans yöntemine kabaca karar verdiğimiz ve bundan sonraki aşamada inşallah inşaatına başlamayı umduğumuz projelerden bir tanesi. Kalkınma Yolu'nun ülkemiz ekonomisine 10 yıllık periyotta 55 milyar dolarlık bir katkısı olacağını öngörüyoruz. Üretim ve lojistik merkezlerinin ülkemizde kurulmasına sebep olacak; yine her yıl 69-70 bin insanımıza iş imkanı sağlamış olacak."