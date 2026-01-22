Türkiye'nin Suriye politikası sonuç verdi! PKK destekçisinin Başkan Erdoğan itirafı gündem oldu

Bu tutumları nedeniyle çevresinden tepki gördüklerini söyleyen Baran, bugün gelinen noktada Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin Suriye'deki askeri hamlelerine dikkat çekti. Baran , "Bugün Erdoğan değil de Kılıçdaroğlu iktidarda olsaydı Türkiye bu kadar güçlü şekilde Suriye'ye müdahale edebilir miydi? Münbiç'te sahaya sürülen güçler harekete geçirilebilir miydi?" sözleriyle adeta itirafta bulundu.

Baran'ın açıklamaları şöyle:

"Biz seçim döneminde dedik ki; Tayyip Erdoğan çok güçlü, bunun gitmesi lazım. Kılıçdaroğlu gelsin.

Bazı geri zekâlı arkadaşlar bize dediler ki: 'Siz Kemalist oldunuz.' Şimdi bugün düşünsenize, mesela tam da bugün; Tayyip Erdoğan değil de Kılıçdaroğlu Türkiye'de iktidar olsaydı ne olurdu?

Türkiye bu kadar güçlü bir şekilde sizce Suriye'ye müdahale edebilir miydi? Münbiç'te şu an harekete geçirdiği ÖSO çetelerini harekete geçirebilir miydi? Siz hiç fark ettiniz mi mesela; bu HTS'nin metes'nin bazı grupları var, onların operasyon odalarında Erdoğan'ın..."