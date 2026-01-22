CANLI YAYIN
Türkiye'nin Suriye politikası sonuç verdi! PKK destekçisinin Başkan Erdoğan itirafı gündem oldu

Türkiye'nin desteğiyle Suriye hükümetinin YPG/SDG'ye yönelik başlattığı operasyonun başarıya ulaşması terör örgütünün planlarını bozarken, PKK destekçisi İbrahim Halil Baran'ın geçmişte yaptığı açıklamaları yeniden gündem oldu. Baran seçim sürecine ilişkin, "Kılıçdaroğlu iktidarda olsaydı bu kadar güçlü bir şekilde Suriye'ye müdahale edilebilir miydi?" itirafında bulunurken, Başkan Erdoğan'ın da 11 yıl önceki Suriye mesajları yaşanan gelişmelerle birlikte tekrar akıllara geldi.

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Suriye'de tarihi bir başarıya imza attı. Suriye hükümetinin YPG/SDG'ye yönelik başlattığı operasyonun başarıyla sonuçlanması, terör örgütünün planlarını boşa çıkarırken Türkiye'nin sınır güvenliğini de güçlendirdi.

13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü YPG/SDG'nin işgalinde bulunan bölgeleri askeri alan ilan etmişti.

16 Ocak akşamı saat 22.00'de başlatılan operasyonla iki bölgenin kontrolünü ele geçiren Suriye ordusu, Tel Abyad sahasından güneyde terör örgütü YPG/SDG'nin kontrolünde bulunan Rakka kırsalına yönelik yeni bir operasyon başlattı. Bu hamle üzerine YPG/SDG unsurları bölgeden geri çekildi.

Böylece Suriye ordusunun YPG'ye yönelik yürüttüğü kapsamlı operasyonlarla Tabka, Deyr Hafir, Şeddadi, Deyrizor ve Rakka terör unsurlarından temizlendi.

Türkiye'nin sınır komşusu Suriye'de yaşanan gelişmeler sadece bölgede değil, dünyadan da yakında takip edildi.

BAŞKAN ERDOĞAN VE TRUMP SURİYE'Yİ GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, telefon görüşmesinde Amerikalı mevkidaşı Donald Trump ile Suriye ve Gazze'deki gelişmeleri ele aldı.

Telefon görüşmesi sırasında Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Suriye'nin birliğinin ve toprak bütünlüğünün Türkiye için önemli olduğunu belirtti." ifadelerine yer verildi.

Erdoğan, Trump'a Türkiye'nin barışı sağlamak için Amerika Birleşik Devletleri ile koordineli çalışmaya devam edeceğini söyledi.

"SURİYE SURİYELİLERİNDİR
Öte yandan geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin bölgede terör devrinin kapandığını belirterek "Suriye Suriyelilerindir. Özgürlük ortamının kalıcı olması için çaba harcıyoruz. Toprak bütünlüğü Suriye için vazgeçilmez. Suriyeli kardeşlerimizin yalnız bırakmadığımız gibi yarında bırakmayacağız." dedi.

PKK DESTEKÇİSİ HALİL BARAN'IN BAŞKAN ERDOĞAN İTİRAFI GÜNDEM OLDU

PKK DESTEKÇİSİNİN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Türkiye'nin desteğiyle Suriye'de YPG/SDG'ye karşı yürütülen operasyonun başarıya ulaşması, terör örgütünün hedeflerini boşa çıkarırken, PKK destekçisi İbrahim Halil Baran'ın seçim sürecine ilişkin sözleri yeniden gündeme geldi.

"ERDOĞAN ÇOK GÜÇLÜ GİTMESİ LAZIM" İTİRAFI

Baran, seçim döneminde Başkan Erdoğan'ın gücüne değinerek, "Erdoğan çok güçlü, bunun gitmesi lazım, Kılıçdaroğlu gelsin dedik" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BU KADAR GÜÇLÜ ŞEKİLDE SURİYE'YE MÜDAHALE EDEBİLİR MİYDİ?"

Bu tutumları nedeniyle çevresinden tepki gördüklerini söyleyen Baran, bugün gelinen noktada Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin Suriye'deki askeri hamlelerine dikkat çekti. Baran, "Bugün Erdoğan değil de Kılıçdaroğlu iktidarda olsaydı Türkiye bu kadar güçlü şekilde Suriye'ye müdahale edebilir miydi? Münbiç'te sahaya sürülen güçler harekete geçirilebilir miydi?" sözleriyle adeta itirafta bulundu.

Baran'ın açıklamaları şöyle:

"Biz seçim döneminde dedik ki; Tayyip Erdoğan çok güçlü, bunun gitmesi lazım. Kılıçdaroğlu gelsin.

Bazı geri zekâlı arkadaşlar bize dediler ki: 'Siz Kemalist oldunuz.' Şimdi bugün düşünsenize, mesela tam da bugün; Tayyip Erdoğan değil de Kılıçdaroğlu Türkiye'de iktidar olsaydı ne olurdu?

Türkiye bu kadar güçlü bir şekilde sizce Suriye'ye müdahale edebilir miydi? Münbiç'te şu an harekete geçirdiği ÖSO çetelerini harekete geçirebilir miydi? Siz hiç fark ettiniz mi mesela; bu HTS'nin metes'nin bazı grupları var, onların operasyon odalarında Erdoğan'ın..."

BAŞKAN ERDOĞAN'IN 11 YIL ÖNCEKİ MESAJI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Tüm bunlar yaşanırken Başkan Erdoğan'ın, 11 sene önce Haliç Kongre Merkezi'nde yaptığı bir konuşma ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar yeniden gündeme geldi.

Başkan Erdoğan, 6-7-8 Ekim olaylarını hatırlatarak, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde şiddet olayları çıkaran çevrelerin bugün de ülkeyi kaosa sürüklemeye çalıştığını ifade etmişti. Türkiye'yi terör örgütleriyle yan yana göstermeye çalışanlara sert tepki gösteren Erdoğan, bombalardan kaçan sivillere kapılarını açan bir ülkenin terörle anılamayacağını vurguladı.

"BEDELİ NE OLURSA OLSUN"

Türkiye'nin insani yardım faaliyetlerini terör örgütlerinden tamamen ayrı yürüttüğünün altını çizen Erdoğan, Türkiye'nin hiçbir şekilde Esed rejimi ya da terör örgütleriyle yan yana gösterilemeyeceğini belirtti. Erdoğan, tüm dünyaya seslenerek, "Bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz" ifadeleriyle bu konudaki kararlılıklarını yineledi.

Yıllardır Suriye konusunda dik duruşunu koruyan Türkiye'nin, Suriye halkını hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirten Erdoğan, Baas rejiminin katliamlarından kaçan Suriyelilere kapıların sonuna kadar açıldığını ve her koşulda destek verildiğini hatırlattı. Erdoğan'ın açıklamalarında, Suriye'de yaşanan devrimin birinci yılını tamamladığı ve bugüne kadar Türkiye'den Suriye'ye kesin dönüş yapan Suriyelilerin sayısının 600 bine ulaştığı bilgisi de yer aldı.

