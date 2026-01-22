Türkiye'nin Suriye politikası sonuç verdi! PKK destekçisinin Başkan Erdoğan itirafı gündem oldu
Türkiye'nin desteğiyle Suriye hükümetinin YPG/SDG'ye yönelik başlattığı operasyonun başarıya ulaşması terör örgütünün planlarını bozarken, PKK destekçisi İbrahim Halil Baran'ın geçmişte yaptığı açıklamaları yeniden gündem oldu. Baran seçim sürecine ilişkin, "Kılıçdaroğlu iktidarda olsaydı bu kadar güçlü bir şekilde Suriye'ye müdahale edilebilir miydi?" itirafında bulunurken, Başkan Erdoğan'ın da 11 yıl önceki Suriye mesajları yaşanan gelişmelerle birlikte tekrar akıllara geldi.
Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Suriye'de tarihi bir başarıya imza attı. Suriye hükümetinin YPG/SDG'ye yönelik başlattığı operasyonun başarıyla sonuçlanması, terör örgütünün planlarını boşa çıkarırken Türkiye'nin sınır güvenliğini de güçlendirdi.
13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü YPG/SDG'nin işgalinde bulunan bölgeleri askeri alan ilan etmişti.
16 Ocak akşamı saat 22.00'de başlatılan operasyonla iki bölgenin kontrolünü ele geçiren Suriye ordusu, Tel Abyad sahasından güneyde terör örgütü YPG/SDG'nin kontrolünde bulunan Rakka kırsalına yönelik yeni bir operasyon başlattı. Bu hamle üzerine YPG/SDG unsurları bölgeden geri çekildi.
Böylece Suriye ordusunun YPG'ye yönelik yürüttüğü kapsamlı operasyonlarla Tabka, Deyr Hafir, Şeddadi, Deyrizor ve Rakka terör unsurlarından temizlendi.
Türkiye'nin sınır komşusu Suriye'de yaşanan gelişmeler sadece bölgede değil, dünyadan da yakında takip edildi.
BAŞKAN ERDOĞAN VE TRUMP SURİYE'Yİ GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, telefon görüşmesinde Amerikalı mevkidaşı Donald Trump ile Suriye ve Gazze'deki gelişmeleri ele aldı.
Telefon görüşmesi sırasında Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.
Türkiye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Suriye'nin birliğinin ve toprak bütünlüğünün Türkiye için önemli olduğunu belirtti." ifadelerine yer verildi.
Erdoğan, Trump'a Türkiye'nin barışı sağlamak için Amerika Birleşik Devletleri ile koordineli çalışmaya devam edeceğini söyledi.
"SURİYE SURİYELİLERİNDİR
Öte yandan geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin bölgede terör devrinin kapandığını belirterek "Suriye Suriyelilerindir. Özgürlük ortamının kalıcı olması için çaba harcıyoruz. Toprak bütünlüğü Suriye için vazgeçilmez. Suriyeli kardeşlerimizin yalnız bırakmadığımız gibi yarında bırakmayacağız." dedi.