Türkiye’nin konuştuğu adam! Gördüğü rüya hayatını değiştirdi! 1 milyar dolarlık petrol bulundu

Buraya kuyu vurdurdum 204 metre indim ama suyu bulduk. Suyu bulduğumuzda vana pompasında içinde çok hafif yağ geliyordu. Kuyucuya sordum bu olayı rotarin yağıdır dedi. O arada Ceyhan depremi oldu. Deprem olunca her şeyi orada bıraktık, deprem olan bölgeye koştuk. Bir hafta sonra tekrar geldik. Yeniden sulamaya başladık, sudan devamlı yağ gelmeye başladı. Ben de bundan etkilendim. Bir kısmını topladım, bir varilden fazla topladım. O zaman Adana'daki MTA'ya getirdik. Burada petrol olduğu öğrendik" diye konuştu.