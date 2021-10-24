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Türkiye'nin gözü Beştepe'de! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor
Son dakika haberi... Kabine Toplantısı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de toplanacak. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği toplantıda; koronavirüs salgını, terörle mücadele ve ekonomideki gelişmeler ele alınacak. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da sunum yapması bekleniliyor.
Giriş Tarihi: 24.10.2021 10:26Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 10:42