Türkiye'nin gözü Beştepe'de! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor

Son dakika haberi... Kabine Toplantısı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de toplanacak. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği toplantıda; koronavirüs salgını, terörle mücadele ve ekonomideki gelişmeler ele alınacak. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da sunum yapması bekleniliyor.

Giriş Tarihi: 24.10.2021 10:26 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 10:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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