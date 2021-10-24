24 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türkiye'nin gözü Beştepe'de! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor

Türkiye'nin gözü Beştepe'de! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor

Son dakika haberi... Kabine Toplantısı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de toplanacak. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği toplantıda; koronavirüs salgını, terörle mücadele ve ekonomideki gelişmeler ele alınacak. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da sunum yapması bekleniliyor.

Giriş Tarihi: 24.10.2021 10:26 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 10:42
  • 1
  • 12
Türkiye’nin gözü Beştepe’de! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ekim Pazartesi günü Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Türkiye’nin gözü Beştepe’de! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor

Terörle mücadele, ekonomideki gelişmeler, ve koronavirüs tedbirleri en önemli gündem başlıkları olacak.

  • 3
  • 12
Türkiye’nin gözü Beştepe’de! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor

Son dönemde güvenlik güçleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar, sahadaki son durum ve gelen istihbarat raporları masada olacak.

  • 4
  • 12
Türkiye’nin gözü Beştepe’de! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Brüksel'deki temaslarına ilişkin kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor.

  • 5
  • 12
Türkiye’nin gözü Beştepe’de! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, kabineye yerli aşı çalışmaları ve vakalardaki son duruma ilişkin bilgi verecek.