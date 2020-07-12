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Türkiye'nin en yüksek köprüsü Beğendik açıldı! İşte eski ve yeni Türkiye arasındaki dev fark!

Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Beğendik Köprüsü bugün açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından eski Türkiye ve yeni Türkiye'yi gösteren fotoğraf paylaştı, Beğendik Köprüsü'nün yeni ve güçlü Türkiye'yi gösterdiğini açıkladı. Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın haberi.

Giriş Tarihi: 12.07.2020 00:16 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 00:17
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Türkiye'nin en yüksek köprüsü Beğendik açıldı! İşte eski ve yeni Türkiye arasındaki dev fark!

Adil Karaismailoğlu; "Botan Çayı üzerinde inşa ettiğimiz Beğendik Köprüsü... Hem mühendislik açıdan hem de bölge için çok kıymetli. Alttaki eski köprüyü görebiliyor musunuz? İşte, eski Türkiye ile yeni ve güçlü Türkiye'nin farkı" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin en yüksek köprüsü Beğendik açıldı! İşte eski ve yeni Türkiye arasındaki dev fark!

BEĞENDİK KÖPRÜSÜ; GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'Nİ, DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NE BAĞLAYACAK
Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Beğendik Köprüsü'nün de yer aldığı Bitlis Küçüksu-Hizan-Pervari Siirt yolu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı açılış töreniyle açıldı.

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Türkiye'nin en yüksek köprüsü Beğendik açıldı! İşte eski ve yeni Türkiye arasındaki dev fark!

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni, Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Beğendik (Botan) Köprüsü; Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını da birbirine bağlayacak.

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Türkiye'nin en yüksek köprüsü Beğendik açıldı! İşte eski ve yeni Türkiye arasındaki dev fark!

- At sırtında Botan Çayı'nı geçmeye çalışırken akıntıya kapılan çok sayıda kişinin hayatını kaybetmişti. Beğendik'ten Pervari'ye artık 15 dakikada ulaşılacak.

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Türkiye'nin en yüksek köprüsü Beğendik açıldı! İşte eski ve yeni Türkiye arasındaki dev fark!

- İran'dan gelen yük kamyonları Irak'a artık 6 yerine 3 saatte ulaşacak.