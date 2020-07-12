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Türkiye'nin en yüksek köprüsü Beğendik açıldı! İşte eski ve yeni Türkiye arasındaki dev fark!
Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Beğendik Köprüsü bugün açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından eski Türkiye ve yeni Türkiye'yi gösteren fotoğraf paylaştı, Beğendik Köprüsü'nün yeni ve güçlü Türkiye'yi gösterdiğini açıkladı. Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın haberi.
Giriş Tarihi: 12.07.2020 00:16 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 00:17
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