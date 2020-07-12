Türkiye'nin en yüksek köprüsü Beğendik açıldı! İşte eski ve yeni Türkiye arasındaki dev fark!

Adil Karaismailoğlu; "Botan Çayı üzerinde inşa ettiğimiz Beğendik Köprüsü... Hem mühendislik açıdan hem de bölge için çok kıymetli. Alttaki eski köprüyü görebiliyor musunuz? İşte, eski Türkiye ile yeni ve güçlü Türkiye'nin farkı" ifadelerini kullandı.