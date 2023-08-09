Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri! Hepsi il olmaya aday! Türkiye'nin 82. ili belli oldu mu?

Türkiye'nin 82. il olma yolunda aday iller listesi, vatandaşlar tarafından sıkça merak ediliyor. Bu konuda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen kriterlere göre seçilen ilçeler belirlendi. Nüfus yoğunluğu, merkeze uzaklık gibi faktörler göz önünde bulundurularak toplam 922 ilçe arasından aday olmaya hak kazanan ilçeler belirlendi. Bu aday illerden biri sizin memleketiniz olabilir. Peki 82. il olmaya yakın ilçeler hangileri?