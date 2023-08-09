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Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri! Hepsi il olmaya aday! Türkiye'nin 82. ili belli oldu mu?

Türkiye'nin 82. il olma yolunda aday iller listesi, vatandaşlar tarafından sıkça merak ediliyor. Bu konuda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen kriterlere göre seçilen ilçeler belirlendi. Nüfus yoğunluğu, merkeze uzaklık gibi faktörler göz önünde bulundurularak toplam 922 ilçe arasından aday olmaya hak kazanan ilçeler belirlendi. Bu aday illerden biri sizin memleketiniz olabilir. Peki 82. il olmaya yakın ilçeler hangileri?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.08.2023 20:45 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023 20:45
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Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri! Hepsi il olmaya aday! Türkiye’nin 82. ili belli oldu mu?

Türkiye'nin 82. il olma yolunda aday ilçelerinin belirlenmesi gündemde büyük bir ilgiyle takip ediliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuya ilişkili, "Yeni yüzyılda 100 il 1000 ilçeden müteşekkil idare yapısıyla, gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür." ifadelerini kullandı. Vatandaşlar arama motorlarında "Türkiye'de il sayısı 100'e mi çıkacak?" ve "Hangi ilçeler il olacak?" gibi soruların cevapları araştırılıyor. İşte aday olan ilçeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri! Hepsi il olmaya aday! Türkiye’nin 82. ili belli oldu mu?

BANDIRMA

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Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri! Hepsi il olmaya aday! Türkiye’nin 82. ili belli oldu mu?

ADANA KOZAN

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Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri! Hepsi il olmaya aday! Türkiye’nin 82. ili belli oldu mu?

ADANA SEYHAN

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Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri! Hepsi il olmaya aday! Türkiye’nin 82. ili belli oldu mu?

ADIYAMAN KAHTA