28 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türkiye’nin 81 ilinden Başkan Erdoğan’ın zaferinin sevinç görüntüleri! Başkan Erdoğan’ın konuşmaları…

Türkiye’nin 81 ilinden Başkan Erdoğan’ın zaferinin sevinç görüntüleri! Başkan Erdoğan’ın konuşmaları…

28 Mayıs seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre Başkan Erdoğan'ın zaferi tecelli etti. 81 ilden yüz binlerce insan sokaklarda Başkan Erdoğan'ın seçimlerde açık ara farkla önde olmasının kutlamalarına başladı. Başkan Erdoğan tekrardan Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçildi. İşte Başkan Erdoğan'ın zaferinin 81 ilden o muhteşem görüntüleri…

Giriş Tarihi: 28.05.2023 20:53 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 21:19
  • 1
  • 60
Türkiye’nin 81 ilinden Başkan Erdoğan’ın zaferinin sevinç görüntüleri! Başkan Erdoğan’ın konuşmaları…

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini gerçekleştirirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun açık ara fark atarak tekrardan Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 60
Türkiye’nin 81 ilinden Başkan Erdoğan’ın zaferinin sevinç görüntüleri! Başkan Erdoğan’ın konuşmaları…

Türkiye'nin 81 ilinden vatandaşlar kutlamalara şimdiden başlarken, Başkan Erdoğan'ın önde götürdüğü seçimler yurdun dört bir yanında sevinçle kutlanıyor…

  • 3
  • 60
Türkiye’nin 81 ilinden Başkan Erdoğan’ın zaferinin sevinç görüntüleri! Başkan Erdoğan’ın konuşmaları…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim zaferi sonrası coşkulu kalabalığın katıldığı İstanbul Kısıklı'da tarihi bir konuşma yaptı.

  • 4
  • 60
Türkiye’nin 81 ilinden Başkan Erdoğan’ın zaferinin sevinç görüntüleri! Başkan Erdoğan’ın konuşmaları…

Başkan Erdoğan, Türkiye'ye seçim desteği için teşekkür ederek, "Kazanan 85 milyon Türkiye'dir" dedi. "Hiç kimse gençlerimizi kendi dipsiz karanlıklarına sürükleyemez. Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz." ifadelerine yer verdi.

  • 5
  • 60
Türkiye’nin 81 ilinden Başkan Erdoğan’ın zaferinin sevinç görüntüleri! Başkan Erdoğan’ın konuşmaları…

Başkan Erdoğan, "Ne dedim; Pazara kadar değil, mezara kadar beraber olacağız. Bu sevda burada bitmez" dedik. Şimdi bak 'Bay Bay Kemal' diyorlar. 'Biz hep bu kutlu yürüyüş yarım kalmaz' demiştik. 'Biz hep Türkiye bize, biz de Türkiye'ye emanet' demiştik. İsterseniz buna 3. bayı ekleyebiliriz. Bay Bay Bay Kemal." mesajını verdi…