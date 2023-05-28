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Türkiye’nin 81 ilinden Başkan Erdoğan’ın zaferinin sevinç görüntüleri! Başkan Erdoğan’ın konuşmaları…
28 Mayıs seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre Başkan Erdoğan'ın zaferi tecelli etti. 81 ilden yüz binlerce insan sokaklarda Başkan Erdoğan'ın seçimlerde açık ara farkla önde olmasının kutlamalarına başladı. Başkan Erdoğan tekrardan Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçildi. İşte Başkan Erdoğan'ın zaferinin 81 ilden o muhteşem görüntüleri…
Giriş Tarihi: 28.05.2023 20:53Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 21:19