Türkiye’nin 81 ilinden Başkan Erdoğan’ın zaferinin sevinç görüntüleri! Başkan Erdoğan’ın konuşmaları…

Başkan Erdoğan, "Ne dedim; Pazara kadar değil, mezara kadar beraber olacağız. Bu sevda burada bitmez" dedik. Şimdi bak 'Bay Bay Kemal' diyorlar. 'Biz hep bu kutlu yürüyüş yarım kalmaz' demiştik. 'Biz hep Türkiye bize, biz de Türkiye'ye emanet' demiştik. İsterseniz buna 3. bayı ekleyebiliriz. Bay Bay Bay Kemal." mesajını verdi…