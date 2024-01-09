HaberlerGaleriTürkiye'deki havalimanlarında sıkı denetim! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 7/24 görev başındayız
Türkiye'deki havalimanlarında sıkı denetim! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 7/24 görev başındayız
Japonya'da iki uçağın çarpışması sonucu yaşanan büyük kaza gibi olaylara karşı Türkiye'deki havalimanlarında gerekli önlemlerin alındığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bütün havalimanlarımızda gerçekleştirilen tatbikatlarda havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele (ARFF) birimlerimiz ve havalimanlarımız acil durumlara karşı hazırlıklı olduklarını gösterdi." ifadesini kullandı.