Türkiye’deki havalimanlarında sıkı denetim! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 7/24 görev başındayız

"Japonya'da iki uçağın çarpışması sonucu yaşanan büyük kaza gibi olaylar için Türkiye'deki havalimanlarında gerekli önlemler alındı. ARFF birimlerinin tatbikatlarında, yangının söndürülmesi, kazazedelere müdahale edilmesi ve tahliye işlemleri gibi unsurlar başarıyla gerçekleştirildi. Bu tatbikatların ne kadar önemli olduğu Japonya'da yaşanan uçak kazasıyla bir kez daha ortaya çıktı."