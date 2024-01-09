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Türkiye'deki havalimanlarında sıkı denetim! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 7/24 görev başındayız

Japonya'da iki uçağın çarpışması sonucu yaşanan büyük kaza gibi olaylara karşı Türkiye'deki havalimanlarında gerekli önlemlerin alındığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bütün havalimanlarımızda gerçekleştirilen tatbikatlarda havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele (ARFF) birimlerimiz ve havalimanlarımız acil durumlara karşı hazırlıklı olduklarını gösterdi." ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 09.01.2024 14:19
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Türkiye’deki havalimanlarında sıkı denetim! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 7/24 görev başındayız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Japonya'daki kazayı ve sonrasında çıkan yangını hatırlattı.

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Türkiye’deki havalimanlarında sıkı denetim! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 7/24 görev başındayız

Devlet Hava Meydanları İşletmesince (DHMİ) işletilen havalimanlarında görev yapan ARFF birimlerinin 2023'te tüm havalimanlarında birçok tatbikat yaptıklarını belirten Uraloğlu, birimlerin gece gündüz göreve hazır olduklarını bildirdi.

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Türkiye’deki havalimanlarında sıkı denetim! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 7/24 görev başındayız

Uraloğlu, havalimanlarında meydana gelebilecek uçak kazası veya yangın gibi acil durumlarda ARFF birimlerinin müdahale kabiliyetinin test edildiğine dikkati çekerek şunları ifade etti:

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Türkiye’deki havalimanlarında sıkı denetim! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 7/24 görev başındayız

"Japonya'da iki uçağın çarpışması sonucu yaşanan büyük kaza gibi olaylar için Türkiye'deki havalimanlarında gerekli önlemler alındı. ARFF birimlerinin tatbikatlarında, yangının söndürülmesi, kazazedelere müdahale edilmesi ve tahliye işlemleri gibi unsurlar başarıyla gerçekleştirildi. Bu tatbikatların ne kadar önemli olduğu Japonya'da yaşanan uçak kazasıyla bir kez daha ortaya çıktı."

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Türkiye’deki havalimanlarında sıkı denetim! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 7/24 görev başındayız

Havalimanlarında terör saldırıları, doğal afetler veya diğer acil durumlara müdahale senaryolarının da uygulandığına işaret eden Uraloğlu, "Tatbikatlarda, ARFF birimlerinin yanı sıra diğer ilgili kurum ve kuruluşların da koordineli bir şekilde çalışması sağlandı. Bütün havalimanlarımızda gerçekleştirilen tatbikatlarda ARFF birimlerimiz ve havalimanlarımız acil durumlara karşı hazırlıklı olduklarını gösterdi." ifadesini kullandı.