Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? İşte koronavirüs aşılamasında son durum

Koronavirüsle mücadele kapsamında başarılı bir süreç yürüten Türkiye, aşılamada da önemli bir mesafe kat etti. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 10 Mayıs 2021 tarihi itibariyle toplam aşı yapılan kişi sayısı derlendi. Peki Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? İşte koronavirüs aşılamasında son durum...