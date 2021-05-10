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Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? İşte koronavirüs aşılamasında son durum

Koronavirüsle mücadele kapsamında başarılı bir süreç yürüten Türkiye, aşılamada da önemli bir mesafe kat etti. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 10 Mayıs 2021 tarihi itibariyle toplam aşı yapılan kişi sayısı derlendi. Peki Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? İşte koronavirüs aşılamasında son durum...

Giriş Tarihi: 10.05.2021 12:10 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 12:10
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Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? İşte koronavirüs aşılamasında son durum

Koronavirüse karşı başlanılan aşılamanın son durumu Sağlık Bakanlığı'nın verileriyle ortaya çıktı. Koronavirüse karşı vatandaşların elindeki en önemli koruyucu olan aşılama ülke genelinde aralıksız sürüyor.

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Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? İşte koronavirüs aşılamasında son durum

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 10 Mayıs 2021 tarihi itibariyle toplam aşı yapılan kişi sayısı 25.006.149 oldu.

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Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? İşte koronavirüs aşılamasında son durum

1. doz uygulanan kişi sayısı 14.615.518 olurken, 2. doz 10.390.631 kişiye uygulandı.

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Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? İşte koronavirüs aşılamasında son durum

ADANA

Toplam yapılan aşı sayısı - 499 bin 312
1. doz uygulanan kişi sayısı - 303 bin 687
2. doz uygulanan kişi sayısı - 195 bin 625

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Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? İşte koronavirüs aşılamasında son durum

ADIYAMAN

Toplam yapılan aşı sayısı - 114 bin 434
1. doz uygulanan kişi sayısı - 68 bin 509
2. doz uygulanan kişi sayısı - 45 bin 925