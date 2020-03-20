Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var? Corona virüsü vaka sayısı kaç? Türkiye'de coronadan kaç kişi öldü?

Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var? Corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de ilk corona virüsü vakasına rastlanmasının ardından önlemler artırıldı. Bazı şirtkerler evden çalışma uygulamasına geçti. Bazı mağazalar kapatıldı. Camilerde cemaatle namaza ara verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsüne ilişkin son gelişmeleri aktardı. Peki, Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var? Corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü?