ANA SAYFA
Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var? Corona virüsü vaka sayısı kaç? Türkiye'de coronadan kaç kişi öldü?
Son dakika haberi... Türkiye'de corona virüsü salgınını önlemek için önlemler alınıyor. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan corona virüsünün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 246 bini aştı. Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vakaya rastlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı aldığı önlemleri artırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsüne ilişkin son gelişmeleri aktardı. Vatandaşlar vakaların hangi illerde görüldüğünü araştırıyor. Peki, Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var? Corona virüsü vaka sayısı kaç? Türkiye'de coronadan kaç kişi öldü?
Giriş Tarihi: 20.03.2020 17:23 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 17:41
- 1
- 28
- 2
- 28
- 3
- 28
- 4
- 28
- 5
- 28