20 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var? Corona virüsü vaka sayısı kaç? Türkiye'de coronadan kaç kişi öldü?

Son dakika haberi... Türkiye'de corona virüsü salgınını önlemek için önlemler alınıyor. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan corona virüsünün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 246 bini aştı. Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vakaya rastlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı aldığı önlemleri artırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsüne ilişkin son gelişmeleri aktardı. Vatandaşlar vakaların hangi illerde görüldüğünü araştırıyor. Peki, Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var? Corona virüsü vaka sayısı kaç? Türkiye'de coronadan kaç kişi öldü?

Giriş Tarihi: 20.03.2020 17:23 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 17:41
  • 1
  • 28
Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var? Corona virüsü vaka sayısı kaç? Türkiye'de coronadan kaç kişi öldü?

Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var? Corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de ilk corona virüsü vakasına rastlanmasının ardından önlemler artırıldı. Bazı şirtkerler evden çalışma uygulamasına geçti. Bazı mağazalar kapatıldı. Camilerde cemaatle namaza ara verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsüne ilişkin son gelişmeleri aktardı. Peki, Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var? Corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü?

  • 2
  • 28
Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var? Corona virüsü vaka sayısı kaç? Türkiye'de coronadan kaç kişi öldü?

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı 359 oldu.

  • 3
  • 28
Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var? Corona virüsü vaka sayısı kaç? Türkiye'de coronadan kaç kişi öldü?

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜNDEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

CORONA VİRÜSÜ HARİTASI CANLI

  • 4
  • 28
Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var? Corona virüsü vaka sayısı kaç? Türkiye'de coronadan kaç kişi öldü?
  • 5
  • 28
Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var? Corona virüsü vaka sayısı kaç? Türkiye'de coronadan kaç kişi öldü?