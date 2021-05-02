Türkiye'de 5 kişide görüldü! Hindistan varyantı ölümcül mü?

Koronavirüs dehşeti Hindistan'da hız kesmiyor. Ülkede her gün yeni vaka ve ölüm rekorları kırılıyor. Sağlık sistemi çöken Hindistan'da hastanelerde yatak, oksijen ve ilaç kıtlığı had safhada. Adeta büyük felakete yol açan Hindistan varyantının Türkiye'de de tespit edilmesi endişelere neden oldu. Peki Hindistan varyantı ölümcül mü? İşte uzman isimlerden son dakika açıklaması...

Giriş Tarihi: 02.05.2021 09:08 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 09:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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