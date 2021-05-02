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Türkiye'de 5 kişide görüldü! Hindistan varyantı ölümcül mü?

Koronavirüs dehşeti Hindistan'da hız kesmiyor. Ülkede her gün yeni vaka ve ölüm rekorları kırılıyor. Sağlık sistemi çöken Hindistan'da hastanelerde yatak, oksijen ve ilaç kıtlığı had safhada. Adeta büyük felakete yol açan Hindistan varyantının Türkiye'de de tespit edilmesi endişelere neden oldu. Peki Hindistan varyantı ölümcül mü? İşte uzman isimlerden son dakika açıklaması...

Giriş Tarihi: 02.05.2021 09:08 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 09:18
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Türkiye'de 5 kişide görüldü! Hindistan varyantı ölümcül mü?

Geçen hafta yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsün Hindistan varyantının, İstanbul'da beş kişide tespit edildiğini açıkladı.

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Türkiye'de 5 kişide görüldü! Hindistan varyantı ölümcül mü?

Günlük vaka sayısının 400 bini, vefat sayısının ise üç bini geçmesi insanlarda korkuya neden oldu. Ancak Milliyet'in haberine göre uzmanlar korkuya gerek olmadığını söylediler.

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Türkiye'de 5 kişide görüldü! Hindistan varyantı ölümcül mü?

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı ve Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Ağaçfidan, Hindistan varyantının Türkiye'de daha öldürücü olduğuna dair bilimsel bilgi bulunmadığını belirtti.

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Türkiye'de 5 kişide görüldü! Hindistan varyantı ölümcül mü?

Ağaçfidan, "Türkiye'de Hint varyantının genomik dizilimlerine bakılmadan 'daha öldürücü, felaket olacak' gibi söylemler doğru değil.

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Türkiye'de 5 kişide görüldü! Hindistan varyantı ölümcül mü?

Gereksiz korku yaymanın doğru olmadığını düşünüyorum. Türkiye'de İngiliz varyantı halen dominant. Hindistan varyantının beş kişide görüldüğü açıklandı.