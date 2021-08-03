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Türkiye yangınlara karşı tek yürek oldu! Doğmamış bebeğinin kıyafetlerini gönderdi

Son dakika haberine göre: Türkiye'nin güneyinde meydana gelen orman yangınlarına mücadele devam ediyor. Yangın söndürme çalışmaları bir çok noktada sürerken, itfaiye ekipleri, orman işçileri ve vatandaşlar omuz omuza verdi, yangını söndürmek için seferber oldu. Manavgat yangınzedeleri için başlatılan yardım kampanyasında doğmamış bebeğinin kıyafetlerini dahi yangınzedelere gönderen vatandaşlar gözleri yaşarttı.

Giriş Tarihi: 03.08.2021 11:14
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Türkiye yangınlara karşı tek yürek oldu! Doğmamış bebeğinin kıyafetlerini gönderdi

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Arslanbucak Mahallesi'ndeki yangında söndürme çalışmalarında özellikle kadınlar su taşıyanları yönlendirerek, imece usulü alevlerin kontrol altına alınmasına katkı sağladılar, bölgedeki bahçeleri sulamak için kullanılan arıklardan şişeler ve kovalarla su taşıdılar.

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Türkiye yangınlara karşı tek yürek oldu! Doğmamış bebeğinin kıyafetlerini gönderdi

Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara ise bölgeye gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın ekipler ve vatandaşların yoğun çabası sonrası kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları başlatıldı.

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Türkiye yangınlara karşı tek yürek oldu! Doğmamış bebeğinin kıyafetlerini gönderdi

VATANDAŞLAR SU TAŞIDI

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan yangına vatandaşlar, traktör ve hafif ticari araçlarıyla su taşıyarak destek verdi.

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Türkiye yangınlara karşı tek yürek oldu! Doğmamış bebeğinin kıyafetlerini gönderdi

Vardiyalı olarak alevlere su tutan vatandaşlar, kazma ve kürekleriyle de yangının yayılmasını engellemeye çalıştı.

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Türkiye yangınlara karşı tek yürek oldu! Doğmamış bebeğinin kıyafetlerini gönderdi

'YANGINI DUYAN HERKES BURAYA KOŞTU'

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin ve vatandaşların çabalarıyla söndürüldü. Cankurtaran Mahallesi'nde yaşayan ve soğutma çalışmalarına destek veren Hüseyin Yürek, yangını büyümeden kontrol altına aldıklarını belirtip, "Yangın çıktığını duyar duymaz mahallemizde yaşayanlarla birlikte hemen buraya geldik. Yangına söndürme ekipleriyle birlikte müdahale ettik. Yangını büyümeden kontrol altına aldık. Allah'a şükür büyümeden kontrol altına alındı. Milletimiz bu konuda çok duyarlı. Herkes canla başla çalıştı. Mahallemizde sünnet ve düğün vardı. Yangını duyan herkes buraya koştu. Türk milleti bir dayanışma örneği daha gösterdi" dedi.