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Türkiye yangınlara karşı tek yürek oldu! Doğmamış bebeğinin kıyafetlerini gönderdi
Son dakika haberine göre: Türkiye'nin güneyinde meydana gelen orman yangınlarına mücadele devam ediyor. Yangın söndürme çalışmaları bir çok noktada sürerken, itfaiye ekipleri, orman işçileri ve vatandaşlar omuz omuza verdi, yangını söndürmek için seferber oldu. Manavgat yangınzedeleri için başlatılan yardım kampanyasında doğmamış bebeğinin kıyafetlerini dahi yangınzedelere gönderen vatandaşlar gözleri yaşarttı.