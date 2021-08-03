Türkiye yangınlara karşı tek yürek oldu! Doğmamış bebeğinin kıyafetlerini gönderdi

'YANGINI DUYAN HERKES BURAYA KOŞTU'

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin ve vatandaşların çabalarıyla söndürüldü. Cankurtaran Mahallesi'nde yaşayan ve soğutma çalışmalarına destek veren Hüseyin Yürek, yangını büyümeden kontrol altına aldıklarını belirtip, "Yangın çıktığını duyar duymaz mahallemizde yaşayanlarla birlikte hemen buraya geldik. Yangına söndürme ekipleriyle birlikte müdahale ettik. Yangını büyümeden kontrol altına aldık. Allah'a şükür büyümeden kontrol altına alındı. Milletimiz bu konuda çok duyarlı. Herkes canla başla çalıştı. Mahallemizde sünnet ve düğün vardı. Yangını duyan herkes buraya koştu. Türk milleti bir dayanışma örneği daha gösterdi" dedi.