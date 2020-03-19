ANA SAYFA
Türkiye sağlık çalışanlarını alkışladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarını önce TBMM'deki millet vekillerine ardından da tüm Türkiye'ye alkışlattı. Yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için alkış isteyen Bakan Koca'nın "21.00'da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum" paylaşımı sonrası yurt genelinde alkış tutuldu.
Giriş Tarihi: 19.03.2020 22:33 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 22:36
- 1
- 46
- 2
- 46
- 3
- 46
- 4
- 46
- 5
- 46