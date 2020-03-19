Türkiye sağlık çalışanlarını alkışladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarını önce TBMM'deki millet vekillerine ardından da tüm Türkiye'ye alkışlattı. Yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için alkış isteyen Bakan Koca'nın "21.00'da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum" paylaşımı sonrası yurt genelinde alkış tutuldu.