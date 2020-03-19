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Türkiye sağlık çalışanlarını alkışladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarını önce TBMM'deki millet vekillerine ardından da tüm Türkiye'ye alkışlattı. Yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için alkış isteyen Bakan Koca'nın "21.00'da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum" paylaşımı sonrası yurt genelinde alkış tutuldu.

Giriş Tarihi: 19.03.2020 22:33 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 22:36
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Türkiye sağlık çalışanlarını alkışladı

Türkiye genelinde vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle çalışan sağlık personeline teşekkür için evlerinin balkonlarından alkış tuttu.

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Türkiye sağlık çalışanlarını alkışladı

Bakan Koca'nın isteği sadece evlerindeki vatandaşların desteğiyle kalmadı. Yurt genelin saatler 21.00'ı gösterdiğinde farklı şehirlerdeki vatandaşlar, evlerinin balkonlarından, sokaktan ve iş yerlerinden sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.iKentte saatler 21.00'i gösterdiğinde farklı ilçelerden vatandaşlar, evlerinin balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarına verilen alkışlı desteğe katıldı.

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Türkiye sağlık çalışanlarını alkışladı

İşte Türkiye'nin dört bir yanından görüntüler...

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Türkiye sağlık çalışanlarını alkışladı
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Türkiye sağlık çalışanlarını alkışladı