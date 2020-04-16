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Haberler Galeri Türkiye koronavirüs haritası canlı! 16 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?

Türkiye koronavirüs haritası canlı! 16 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?

Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı 2 milyon 65 bini aşarken, 138 bin kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Türkiye'deki koronavirüs salgınına ilişkin güncel veriler paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde." dedi. Peki, Türkiye'de il il vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 16 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu ve canlı harita...

Giriş Tarihi: 16.04.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 12:01
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Türkiye koronavirüs haritası canlı! 16 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?

Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirü salgınına ilişkin güncel veriler açıklanıyor. Dünya genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 2 milyon 66 bini aştı. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı ve vefat sayısı verileri açıklandı. Günlük test sayısı 34 bini aşarken, toplam tet sayısı 477 bin oldu. Peki, Türkiye'de il il vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 16 Nisan Türkiye corona tablosu ve canlı harita...

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Türkiye koronavirüs haritası canlı! 16 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?

TÜRKİYE'DE VAKA VE ÖLÜM SAYISI KAÇ?

Türkiye'de 15 Nisan 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 69.049 oldu. Koronavirüsü nedeniyle 1.518 kişi hayatını kaybetti. Toplum yoğun bakım hasta sayısı 1.820, toplam entube hasta sayısı 1052 olarak açıklanırken, 5.674 hastanın iyileştiği bildirildi.

İŞTE TÜRKİYE'DE EN AZ VAKA GÖRÜLEN O İLİMİZ- VİDEO

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Türkiye koronavirüs haritası canlı! 16 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?

KORONAVİRÜS CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYIN

İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası:

(3 Nisan 2020 itibariyle) HANGİ İLDE KAÇ KORONA VİRÜS VAKASI VAR?

OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/temel-bilgiler/il-il-turkiye-de-koronavirus-vaka-sayisi-hangi-sehirde-kac-corona-virus-vakasi-var-toplam-vaka-kac-h548120.html

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Türkiye koronavirüs haritası canlı! 16 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?
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Türkiye koronavirüs haritası canlı! 16 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?