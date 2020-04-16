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Türkiye koronavirüs haritası canlı! 16 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?
Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı 2 milyon 65 bini aşarken, 138 bin kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Türkiye'deki koronavirüs salgınına ilişkin güncel veriler paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde." dedi. Peki, Türkiye'de il il vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 16 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu ve canlı harita...
Giriş Tarihi: 16.04.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 12:01
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