Türkiye koronavirüs haritası canlı! 16 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?

Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirü salgınına ilişkin güncel veriler açıklanıyor. Dünya genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 2 milyon 66 bini aştı. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı ve vefat sayısı verileri açıklandı. Günlük test sayısı 34 bini aşarken, toplam tet sayısı 477 bin oldu. Peki, Türkiye'de il il vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 16 Nisan Türkiye corona tablosu ve canlı harita...