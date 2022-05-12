12 Mayıs 2022, Perşembe
Türkiye-İran sınırına 295 kilometrelik duvar! Sosyal medyada algı operasyonu başladı | İşte tüm gerçekler
İran sınırına duvar örme çalışmaları başladı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 2022 yılı içinde 41 bin düzensiz göçmenin geçişinin engellendiğini belirterek, "Sosyal medyada eski görüntüler yeniymiş gibi paylaşılıyor. Biz o bölgede görev yapan güvenlik güçlerinin nasıl fedakarca çalıştığını görmeleri için kendilerini bölgeye davet ediyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 12.05.2022 10:21 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 10:23
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