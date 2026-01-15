Türkçülük maskesiyle İsrail'e çalışıyorlar! Sosyal medyadaki "beşinci kol" ağı deşifre oldu

15 Ocak 2026, Perşembe

Sosyal medyada Türkçülük ve milliyetçilik maskesiyle faaliyet yürüten 'beşinci kol' ağı deşifre oldu. Kendilerini haber sayfası olarak tanıtan ve yüz binlerce takipçiye ulaşan bazı hesapların, kaynaksız ve manipülatif içeriklerle toplumu kutuplaştırdığı, İsrail'in algı operasyonlarına hizmet ettiği iddia ediliyor. Uzmanlar, bu yapıların dijital dünyada milli güvenliği tehdit eden yeni nesil ajanlar haline geldiği uyarısında bulunuyor.

Sosyal medyada yüz binlerce takipçisi bulunan ve kendilerini "haber sayfası" olarak tanıtan BPT, Muhbir, Pusholder, Daily Turkist, Darkweb Haber ve TamgaTürk gibi hesapların kirli operasyonları gün yüzüne çıktı. Görünüşte milliyetçi ve vatansever bir profil çizen bu yapıların, aslında toplumun milli ve kültürel değerlerini hedef alarak kutuplaşma ürettiği, özellikle İsrail'in algı değirmenine su taşıdığı iddia ediliyor. Uzmanlar, "Beşinci Kol" faaliyeti yürüten bu hesapların birer milli güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.

KAYNAKSIZ HABERLERLE TOPLUMU MANİPÜLE EDİYORLAR

Sosyal medyadaki bu hesapların güvenilirliğini sorgulayan Ali Murat Kırık, "Şu an X platformunda haber verdiğini iddia eden birçok platform var. Abonelik sorunu var... Bunların kaynakları belirsiz... Haberin nereden çıktığı, neye dayandırıldığı, bunların bazılarının yer almadığını görüyorsunuz. Kaynaksız haber her zaman şüphe edilmesi gereken haberdir" ifadelerini kullandı.

HABER SAYFASI GÖRÜNÜMLÜ ALGI MERKEZLERİ!

Manipülasyonun ne kadar hızlı yayıldığına dikkat çeken Ali Murat Kırık, "İnsanları sosyal medyada yönlendirmek, manipüle etmek çok kolay" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı.

"HABER" MASKESİYLE ZEHİR ŞIRINGALIYORLAR

Bu yapıların çalışma yöntemlerini deşifre eden Coşkun Başbuğ, "Haber üretiyor maskesiyle çeşitli sosyal medya platformlarını oluşturursunuz. Bunlara yerli isimleri verirsiniz, bunların birbirleriyle etkileşimini artırırsınız. Sanki bunlar tarafsız ve adil bir yayın yapıyormuş gibi bir ortam yarattıktan sonra da yavaş yavaş zehri topluma şırıngalarsınız" şeklinde konuştu. Algı operasyonlarının sinsi ilerleyişine değinen Ali Murat Kırık, "Yapılan haberler bazen genel gibi görünebiliyor fakat araya sıkıştırılmış ideolojik kodlar sunuluyor. En temel sorunlardan bir tanesi bu" ifadeleriyle dijital tuzaklara karşı uyardı.

DİJİTAL DÜNYANIN YENİ NESİL AJANLARI

Söz konusu hesapların "Beşinci Kol" faaliyetleri kapsamında hareket ettiğini belirten Ali Murat Kırık, "Nedir beşinci kol faaliyetleri? İşte tam da burada bu beşinci kol faaliyetlerini görüyoruz. Kendini Türkçü, kendini milliyetçi olarak gösteren hesaplar önce kendilerine bir şekilde yandaş buluyorlar, kendilerini onaylayan kişileri kendi yanlarına çekiyorlar ve daha sonraki süreçte manipülatif içeriklerini peş peşe sıralıyorlar. Sizi tamamen yönlendiren bir yapı ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Devlete, hükümete yapamadıklarını sanal platformlar üzerinden, dijital platformlar üzerinden gerçekleştiriyorlar. Bu hesaplar da buna kol kanat germiş oluyor" dedi. Kitlelerin nasıl kandırıldığını anlatan Kırık, "Kitleleri ikna etmek için belli kılıflara giriyorlar. Bazıları kendini Türkçü milliyetçi, bazısı Atatürkçü, bazısı Müslüman olarak gösteriyor. En büyük sorunlarımızdan biri de bu aslında" sözlerini kaydetti.

MİLLİ GÜVENLİK TEHDİDİ: DEVLETİ YIPRATMA HEDEFİ

Bu hesapların organize bir ağ olduğunu vurgulayan Coşkun Başbuğ, "Organize bir işin birçok elden, birçok platformdan aynı amaca hizmet edecek şekilde yönlendirildiğini görüyorsunuz. Şimdi bu bir ülke için büyük bir tehdit" uyarısında bulundu. Meselenin ciddiyetini vurgulayan Başbuğ, "Bu iş bir milli güvenlik meselesi mi? Evet, ta kendisi. Buralardaki diziler, verilmek istenen mesajlar toplumun dibine konmuş birer dinamit" ifadelerini kullandı. Dijital dünyadaki asıl amacın devleti sarsmak olduğunu belirten Ali Murat Kırık, "Buradaki temel amaç devleti zayıflatmak, devleti yıpratmak; aslında fiziksel olarak yapamadıklarını sanal ortamda gerçekleştirip halkın devlete olan güvenini, halkın devlete olan inancını ortadan kaldırmak oluyor" dedi.

İSRAİL'İN ALGI ÇARKLARI VE İRAN ÖRNEĞİ

Yürütülen bu faaliyetlerin küresel örneklerle benzerliğine dikkat çeken Ali Murat Kırık, "Şu anda aslında İran'da tam da bu olayları görüyoruz. 'İran'da devlet yok' algısı, 'halk isyanda' algısı oluşturuluyor. İnsanlar da beğeni ve etkileşim sayısına, takipçi sayısına baktığında algısal olarak 'evet takipçisi yüksek, beğenisi yüksek' deyip etrafıyla paylaşmış oluyor ve belki bilmeden bu suça ortak olmuş oluyor" uyarısını yaptı. Haber adı altındaki bu karanlık ağın gerçek aktörlerine işaret eden Ali Murat Kırık, "Fiziksel olarak artık ajan aramayın, casus aramayın. Tüm ajanslar, casuslar artık dijital ortamda diyebiliriz" sözleriyle gerçeği gözler önüne serdi.

