15 Ocak 2026, Perşembe
Türkçülük maskesiyle İsrail'e çalışıyorlar! Sosyal medyadaki "beşinci kol" ağı deşifre oldu
Sosyal medyada Türkçülük ve milliyetçilik maskesiyle faaliyet yürüten 'beşinci kol' ağı deşifre oldu. Kendilerini haber sayfası olarak tanıtan ve yüz binlerce takipçiye ulaşan bazı hesapların, kaynaksız ve manipülatif içeriklerle toplumu kutuplaştırdığı, İsrail'in algı operasyonlarına hizmet ettiği iddia ediliyor. Uzmanlar, bu yapıların dijital dünyada milli güvenliği tehdit eden yeni nesil ajanlar haline geldiği uyarısında bulunuyor.
Giriş Tarihi: 15.01.2026 10:50 Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 11:05