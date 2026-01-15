Türkçülük maskesiyle İsrail'e çalışıyorlar! Sosyal medyadaki "beşinci kol" ağı deşifre oldu

KAYNAKSIZ HABERLERLE TOPLUMU MANİPÜLE EDİYORLAR

Sosyal medyadaki bu hesapların güvenilirliğini sorgulayan Ali Murat Kırık, "Şu an X platformunda haber verdiğini iddia eden birçok platform var. Abonelik sorunu var... Bunların kaynakları belirsiz... Haberin nereden çıktığı, neye dayandırıldığı, bunların bazılarının yer almadığını görüyorsunuz. Kaynaksız haber her zaman şüphe edilmesi gereken haberdir" ifadelerini kullandı.

Manipülasyonun ne kadar hızlı yayıldığına dikkat çeken Ali Murat Kırık, "İnsanları sosyal medyada yönlendirmek, manipüle etmek çok kolay" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı.