Türk siyasi tarihinin en önemli seçimi dünya basınında! Dakika dakika takip ediyorlar

Türkiye 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylarının yüzde 50 barajını geçememesiyle bugün sabah saat 08.00 itibariyle yeniden sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erecek. Dünya ise Türkiye'deki seçimleri yakından takip ediyor. Pek çok uluslararası ajans canlı yayın yaparak gelişmelerle ilgili dakika dakika bilgi veriyor.