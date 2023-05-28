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Türk siyasi tarihinin en önemli seçimi dünya basınında! Dakika dakika takip ediyorlar

Türkiye 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylarının yüzde 50 barajını geçememesiyle bugün sabah saat 08.00 itibariyle yeniden sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erecek. Dünya ise Türkiye'deki seçimleri yakından takip ediyor. Pek çok uluslararası ajans canlı yayın yaparak gelişmelerle ilgili dakika dakika bilgi veriyor.

Giriş Tarihi: 28.05.2023 08:58
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Türk siyasi tarihinin en önemli seçimi dünya basınında! Dakika dakika takip ediyorlar

Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimleri için 2. turda oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başlamış durumda. Dünya da Türkiye'de yaşananları gelişmeleri anbean takip ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türk siyasi tarihinin en önemli seçimi dünya basınında! Dakika dakika takip ediyorlar

Al Jazeera 14 Mayıs'ta olduğu gibi bu turda da yaşanan gelişmeleri canlı olarak yayımlamaya başladı. Habere "2023 Türkiye seçimlerinin 2. turu canlı" başlığı başlığı atıldı.

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Türk siyasi tarihinin en önemli seçimi dünya basınında! Dakika dakika takip ediyorlar

The Wall Street Journal da bu sabah saatlerinde yayımladığı haberinde Türkiye'nin ikinci tur seçimlerinin heyecanlı olduğundan bahsetti.

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Türk siyasi tarihinin en önemli seçimi dünya basınında! Dakika dakika takip ediyorlar

CNN'de Türkiye'nin seçime gittiğinden bahsederek şu ana kadar bilinmesi gerekenleri yazdı.

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Türk siyasi tarihinin en önemli seçimi dünya basınında! Dakika dakika takip ediyorlar

Yunan gazetesi Kathimerini de seçimden bahseden gazeteler arasındaydı.