29 Mayıs 2022, Pazar
Türk Silahlı Kuvvetleri Efes’te nefesleri kesecek! 37 ülke katılacak
Son dakika haberi.. Türk Silahlı Kuvvetleri, Ege Bölgesi'ndeki en büyük birleşik müşterek tatbikata hazırlanıyor. Katılımcı sayısı bakımından şimdiye kadarki en geniş kapsamlı Efes tatbikatı olacak faaliyette, İtalya, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Pakistan, Arnavutluk, Kazakistan, Kırgızistan unsurlarının yanı sıra ABD Silahlı Kuvvetlerine bağlı helikopterler, obüsler ve zırhlı araçlarla bir çıkarma gemisi de görev alacak.
Giriş Tarihi: 29.05.2022 13:08 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 13:09
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