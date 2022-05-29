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Türk Silahlı Kuvvetleri Efes’te nefesleri kesecek! 37 ülke katılacak

Son dakika haberi.. Türk Silahlı Kuvvetleri, Ege Bölgesi'ndeki en büyük birleşik müşterek tatbikata hazırlanıyor. Katılımcı sayısı bakımından şimdiye kadarki en geniş kapsamlı Efes tatbikatı olacak faaliyette, İtalya, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Pakistan, Arnavutluk, Kazakistan, Kırgızistan unsurlarının yanı sıra ABD Silahlı Kuvvetlerine bağlı helikopterler, obüsler ve zırhlı araçlarla bir çıkarma gemisi de görev alacak.

Giriş Tarihi: 29.05.2022 13:08 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 13:09
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Türk Silahlı Kuvvetleri Efes’te nefesleri kesecek! 37 ülke katılacak

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ege Bölgesi'ndeki en büyük birleşik müşterek tatbikatı Efes 2022'de, İtalya, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Pakistan, Arnavutluk, Kazakistan, Kırgızistan unsurlarının yanı sıra ABD Silahlı Kuvvetlerine bağlı helikopterler, obüsler ve zırhlı araçlarla bir çıkarma gemisi de görev alacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türk Silahlı Kuvvetleri Efes’te nefesleri kesecek! 37 ülke katılacak

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından Efes 2022'nin birinci safhası "Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı"nın ardından 20 Mayıs'ta fiili safhaya geçildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri Efes’te nefesleri kesecek! 37 ülke katılacak

Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ndeki tatbikat, haziranın ikinci haftası yapılacak Seçkin Gözlemci Günü faaliyeti ile sona erecek.

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Türk Silahlı Kuvvetleri Efes’te nefesleri kesecek! 37 ülke katılacak

37 ÜLKE KATILACAK
Tatbikata 37 ülkeden binden fazla yabancı personel katılacak. Ege Bölgesi'ndeki en büyük birleşik müşterek tatbikat olma özelliği taşıyan Efes 2022'de TSK unsurları ile toplam 10 binden fazla personelin yer alması planlanıyor.

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Türk Silahlı Kuvvetleri Efes’te nefesleri kesecek! 37 ülke katılacak

Tatbikata 2016'da 8, 2018'de 20 ülke katılırken, bu yıl 37 ülkenin katılacağı Efes 2022, tarihinin en geniş katılımlı tatbikatı olma özelliği taşıyor.