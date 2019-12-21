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Türk savunmasının gizli devi suyla buluşuyor! İşte özellikleri
Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin birinci denizaltısı Pirireis, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yarın havuza çekilecek ve 5'inci denizaltı Seydialireis'in ilk kaynağı yapılacak. Sahip olduğu yakıt pili teknolojisi sayesinde havadan bağımsız tahrik kabiliyetine sahip denizaltılar, Türk Deniz Kuvvetleri için ilk olma niteliği taşıyor. 2022'den itibaren hizmete girmeye başlayacak olan 6 yeni tip denizaltı, gizlilik içinde uzun süre harekat icra edebilme yeteneği, yüksek süratli gelişmiş torpidoları, satıh hedeflerine atılabilen güdümlü mermi kabiliyetiyle donanmanın gücüne güç katacak.
Giriş Tarihi: 21.12.2019 14:16 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 14:20
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