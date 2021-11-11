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Türk emniyeti her adımlarını izledi! İşte aylarca süren gölge takibinin perde arkası

Çiftlik Bank davası sanıklarından "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ile abisi Fatih Aydın'ın peşine düşerek Brezilya ve Uruguay'daki yaşamlarını mercek altına alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı birimleri, şüphelilerin Türkiye'ye iadesi için yoğun mesai harcadı.

Giriş Tarihi: 11.11.2021 11:35 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 11:36
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Türk emniyeti her adımlarını izledi! İşte aylarca süren gölge takibinin perde arkası

Çiftlik Bank'ı kurarak çok sayıda kişiyi dolandırdıktan sonra izini kaybettiren Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın yurt dışında olduklarının tespit edilmesi ve soruşturmanın uluslararası boyut kazanması üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) devreye girdi.

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Türk emniyeti her adımlarını izledi! İşte aylarca süren gölge takibinin perde arkası

KOM bünyesinde oluşturulan özel ekip 2020'nin şubat ayından itibaren Aydın kardeşlerin izini sürmeye başladı. Açık kaynaklar ile mali istihbarat verilerini titizlikle inceleyen KOM polisleri, kardeşlerin Brezilya ve Uruguay'da olduğunu tespit etti.

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Türk emniyeti her adımlarını izledi! İşte aylarca süren gölge takibinin perde arkası
Her iki ülkedeki mevkidaşlarıyla irtibata geçen ekipler, kardeşlerin Türkiye'ye iade edilmesine kadar geçen süreçte bu iki ülkeye giderek yapılan çalışmalara katıldı.
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Türk emniyeti her adımlarını izledi! İşte aylarca süren gölge takibinin perde arkası
Şüphelilerin bulunması muhtemel adresler ile irtibatta oldukları kişileri 10 bin kilometre uzaktan tespit eden ekipler, sık sık video konferans yöntemiyle görüştükleri mevkidaşlarıyla elindeki bilgileri paylaştı.
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Türk emniyeti her adımlarını izledi! İşte aylarca süren gölge takibinin perde arkası

30 Ocak 2018'de Uruguay'a giriş kaydı bulunan Mehmet Aydın'ın bu ülkeden çıktığına dair bir kayıt bulunmadığı belirlendi. Brezilya ve Uruguay arasında kara sınır denetiminin yeterince etkili olmaması nedeniyle Mehmet Aydın'ın defalarca bu iki ülke arasında giriş çıkış yaptığı ve kardeşi ile sınır kenti Chuy'de bir araya geldiği belirlendi.