11 Kasım 2021, Perşembe
Türk emniyeti her adımlarını izledi! İşte aylarca süren gölge takibinin perde arkası
Çiftlik Bank davası sanıklarından "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ile abisi Fatih Aydın'ın peşine düşerek Brezilya ve Uruguay'daki yaşamlarını mercek altına alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı birimleri, şüphelilerin Türkiye'ye iadesi için yoğun mesai harcadı.
Giriş Tarihi: 11.11.2021 11:35 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 11:36
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