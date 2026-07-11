Türk bayrağına saygısızlığa ters kelepçe! Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı | Provokatör tutuklandı

Kağıthane'de yolda yürüyen bir kişi, iş yerinin dış cephesinde asılı Türk bayrağını yerinden sökerek yere attı. İhbar üzerine harekete geçen polis, yaptığı çalışmada Cafer B.'yi (51) aynı gün yakaladı. 11 suç kaydı bulunan şüphelinin ifadesinde, sinir hastalığı nedeniyle zaman zaman kendisini kaybettiğini söylediği öğrenildi. Yapılan incelemelerde ise herhangi bir sağlık raporuna rastlanmadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Olay, dün saat 06.30 sıralarında Yeşilce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolda yürüyen bir kişi, iş yerinin dış cephesinde asılı bulunan Türk bayrağını yerinden sökerek yere attı. TÜRK BAYRAĞINI YERE ATAN ŞÜPHELİ YAKALANDI Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından işyeri sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

AYNI GÜN YAKALANDI Kağıthane Güvenlik Büro Amirliği polisleri tarafından yapılan çalışmada şüphelinin kimliği belirlendi. Cadde üzerinde yakalanarak gözaltına alınan Cafer B.'nin yapılan sorgusunda 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama', 'hırsızlık', 'tehdit', 'kasten yaralama' ve 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanuna muhalefet' suçlarından toplam 11 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

"ARADA SIRADA KENDİMİ KAYBEDİYORUM" Emniyete götürülen Cafer B.'nin ifadesinde, 'Sinir hastalığımdan kaynaklı arada sırada kendimi kaybediyorum' dediği öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde ise şüphelinin bu beyanını doğrulayan herhangi bir sağlık raporuna rastlanmadı.

"BABAM AİLEDEN KİMSEYLE GÖRÜŞMÜYOR" Yapılan araştırmada Cafer B.'nin daha önce iki kez cezaevine girip çıktığı, 2016 yılında eşinden boşandığı, bir oğlu ve bir kızı bulunduğu belirlendi.