Togg'dan dev hamle! Çin deviyle el sıkıştı: 3 yeni model geliyor

Türkiye'nin yerli ve milli gururu Togg'dan otomotivde ses getirecek dev hamle geldi. Togg, yeni B segmenti araç ailesi için CATL'in iştiraki CAIT ile stratejik teknoloji iş birliğine imza attı. Ortak platformda geliştirilecek 3 yeni elektrikli modelin 2027 yılı ortasından itibaren Türkiye'de kullanıcılarla buluşması hedefleniyor.

Togg, elektrikli otomobil pazarında dengeleri değiştirecek yeni bir adım attı. Yerli otomobil markası, Çinli batarya ve teknoloji devi CATL'in iştiraki CAIT ile yeni B segmenti araç ailesi için stratejik iş birliği için el sıkıştı. Ortak platformda geliştirilecek 3 yeni elektrikli modelin, 2027 yılı ortasından itibaren Türkiye'de yollara çıkması hedefleniyor.

''Bir otomobilden fazlası'' için yola çıkan Togg, yeni B segmenti ailesi için stratejik bir anlaşmaya imza attı. Mobiliteyi akıllı cihazlar, dijital platform ve temiz enerji çözümlerinden oluşan entegre bir ekosistem olarak ele alan Togg, bu vizyon kapsamında CATL'in iştiraki CAIT ile ortak platform geliştirmek üzere iş birliği yaptı.

Bu doğrultuda Togg, platformu hazır bir çözüm olarak almak yerine geliştirme sürecine aktif mühendislik katkısı sunarak kendi ürün ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirecek. Platform teknolojisini CAIT sunarken, kullanıcı deneyimi, ürün gereksinimleri ve dijital mimari tarafında Togg belirleyici rol üstlenecek.

İş birliği, CAIT'in Bedrock Şasi teknolojisi ile Togg'un araç geliştirme kabiliyetlerini bir araya getirerek Türkiye pazarı için yeni nesil elektrikli araçların geliştirilmesini de destekleyecek. Bu kapsamda geliştirilecek üç modelin, 2027 yılı ortasından itibaren kademeli olarak Türkiye'deki kullanıcılarla buluşması hedefleniyor.

"PLATFORM GELİŞTİRME SÜRECİNDE AKTİF ROL ALIYORUZ"
Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, iş birliğinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek şunları söyledi:
"Mobiliteyi yalnızca bir ürün kategorisi olarak değil, bütüncül bir teknoloji ve ekosistem meselesi olarak ele alıyoruz. Bu doğrultuda kurduğumuz iş birliklerini klasik tedarik ilişkilerinin ötesine taşıyarak, ortak değer üreten ve geleceği birlikte inşa eden stratejik ortaklıklara dönüştürüyoruz. Hazır bir çözüm yerine tüm geliştirme sürecinin parçası olarak kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına daha iyi karşılık verirken aynı zamanda ülkemizde bu ekosistemin gelişimine de katkı sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de değer oluşturan bu tür iş birlikleriyle, farklı segmentlerde yeni çözümler geliştirerek, Togg ekosistemini ve kullanıcılarımıza sunduğumuz deneyimi daha da zenginleştireceğiz"

"DÜŞÜK KARBONLU MOBİLİTEYE GEÇİŞİ DESTEKLİYORUZ"
CATL Yönetim Kurulu Başkanı Robin Zeng de iş birliğine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu iş birliği, Bedrock Şasi'nin Çin pazarındaki seri üretim sürecinin ardından küresel ölçekte büyümesi açısından önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor. Aynı zamanda entegre akıllı şasi alanında referans projelerden biri olacak bu iş birliği, küresel iş ortaklarımızı güçlendirerek elektrifikasyon sürecini hızlandıracak ve gelişmekte olan yeni enerji pazarlarında düşük karbonlu mobiliteye geçişi destekleyecek."

ORTAK BİR TEKNOLOJİK ALTYAPI İLE İHTİYACA GÖRE TASARIM VE ÜRETİM
Bedrock Şasi, Çin pazarında 2024 yılında seri üretime geçerek, binek araç markalarına bağımsız bir ürün olarak sunulan entegre akıllı şasinin dünyadaki ilk örneği.

Batarya, elektrikli güç aktarma sistemi, termal yönetim sistemi ve şasi kontrol ünitesi gibi temel bileşenleri tek bir platformda bir araya getiren model, yerelleştirme mantığıyla küresel ölçekte uygulanmak üzere geliştirildi. Bu model; şasi teknolojisi platformunu, endüstriyel tedarik zinciri yapısını ve yerel bir otomotiv markasının operasyonel kabiliyetlerini bir araya getiriyor. Amaç, ortak bir teknolojik altyapı kullanırken araçların yerel pazar ihtiyaçlarına göre tasarlanıp üretilmesini sağlamak.

Togg B Segmenti (T8X) Hakkında Öne Çıkanlar (2026/2027 Projeksiyonu):
Model Adı: B-SUV modelinin T8X olarak adlandırılması bekleniyor.

Segment/Boyut: B-SUV segmentinde, yani crossover/kompakt SUV gövde tipinde, şehir içi kullanıma odaklı bir araç.

T8X Özellikleri: 2027 model yılı olarak planlanan T8X'in 55 kWh kapasiteli LFP batarya paketi ve Bosch markalı ısı pompası ile 500 km'nin üzerinde şehir içi, 450 km'nin üzerinde karma menzil sunması hedefleniyor.

Fiyat Hedefi: T8X'in, C-SUV modeli T10X'e göre daha uygun fiyatlı, "erişilebilir" bir bütçe dostu model olarak konumlandırılması planlanıyor.
Ortaklık: Togg, yeni B segmenti ailesi için CATL'in iştiraki CAIT ile ortak bir platform geliştirmek üzere iş birliği yapmaktadır.

