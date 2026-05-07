Togg'dan dev hamle! Çin deviyle el sıkıştı: 3 yeni model geliyor

Türkiye'nin yerli ve milli gururu Togg'dan otomotivde ses getirecek dev hamle geldi. Togg, yeni B segmenti araç ailesi için CATL'in iştiraki CAIT ile stratejik teknoloji iş birliğine imza attı. Ortak platformda geliştirilecek 3 yeni elektrikli modelin 2027 yılı ortasından itibaren Türkiye'de kullanıcılarla buluşması hedefleniyor.

''Bir otomobilden fazlası'' için yola çıkan Togg, yeni B segmenti ailesi için stratejik bir anlaşmaya imza attı. Mobiliteyi akıllı cihazlar, dijital platform ve temiz enerji çözümlerinden oluşan entegre bir ekosistem olarak ele alan Togg, bu vizyon kapsamında CATL'in iştiraki CAIT ile ortak platform geliştirmek üzere iş birliği yaptı.

Bu doğrultuda Togg, platformu hazır bir çözüm olarak almak yerine geliştirme sürecine aktif mühendislik katkısı sunarak kendi ürün ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirecek. Platform teknolojisini CAIT sunarken, kullanıcı deneyimi, ürün gereksinimleri ve dijital mimari tarafında Togg belirleyici rol üstlenecek.

İş birliği, CAIT'in Bedrock Şasi teknolojisi ile Togg'un araç geliştirme kabiliyetlerini bir araya getirerek Türkiye pazarı için yeni nesil elektrikli araçların geliştirilmesini de destekleyecek. Bu kapsamda geliştirilecek üç modelin, 2027 yılı ortasından itibaren kademeli olarak Türkiye'deki kullanıcılarla buluşması hedefleniyor.

