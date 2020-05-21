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Haberler Galeri THY son dakika: Uçuşlar ne zaman başlıyor? İç hatlar ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?

THY son dakika: Uçuşlar ne zaman başlıyor? İç hatlar ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?

Son dakika... İç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? Koronavürsle mücadele kapsamında iptal edilen uçak seferleri ile ilgili THY'den son dakika açıklaması geldi. Normalleşme takvimi sürecinde hazırlık çalışmaları devam ederken, milyonlarca kişi uçak seferlerinin başlayacağı tarihi araştırmaya başladılar. Üç aylık uçuş planlaması yapan THY, iç hat ve yurt dışı uçuşlar ile ilgili detayları açıkladı. Peki, uçuşlar ne zaman başlıyor? İç hatlar ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?

Giriş Tarihi: 21.05.2020 09:23 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 09:27
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THY son dakika: Uçuşlar ne zaman başlıyor? İç hatlar ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?

Son dakika... Uçuşlar ne zaman başlıyor? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası iptal edilen uçak seferleri ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Üç aylık uçuş planlama taslağı hazırlayan Türk Hava Yolları (THY), iç hat ve yurt dışı uçuşların başlayacağı tarih konusunda açıklamalarda bulundu. Son günlerde en çok aranılan konular arasında yer alan uçak seferleri ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Peki, uçuşlar ne zaman başlıyor? İç hatlar ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...

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THY son dakika: Uçuşlar ne zaman başlıyor? İç hatlar ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?

UÇAK SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milyonlarca yolcu ağırlayan İstanbul Havalimanı, koronavirüs nedeniyle sessizliğe bürünmüştü. Önümüzdeki günlerde o sessizliğini bozacak ve misafirlerini tekrardan ağırlayacak.

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THY son dakika: Uçuşlar ne zaman başlıyor? İç hatlar ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?

Peki İstanbul Havlimanı'nda hangi tedbirler alındı? Uçuşlar ne zaman başlayacak? İşte tüm bu soruların yanıtlarını A Haber Muhabiri Mahmut Keşan'ın konuğu İGA CEO'su Kadri Samsunlu verdi.

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THY son dakika: Uçuşlar ne zaman başlıyor? İç hatlar ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?

İÇ HAT VE YURT DIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

28 Mayıs'ta iç hatlar başlaması planlanırken gözler dış hatlara çevrildi. Dış hatların başlama tarihiyle ilgile de açıklama yapan Samsunlu, "Türk Hava Yolları'nın yaptığı bir planlama var. İç hatlar bizim kendi konumuz. İstediğimiz kadar güzergah açabiliriz ama dış hatlardaki durum biraz karşı ülkenin de corona virüs ile ilgili yapacağı uygulamalara bağlı." dedi.

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THY son dakika: Uçuşlar ne zaman başlıyor? İç hatlar ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?

HAVALİMANINDA ALINAN TEDBİRLER

Havalimanın sadece tarifeli seferlere kapandığını belirten Samsunlu, "Havalimanı olarak koronavirüse karşı tedbirlerimizi aldık. Virüsün ilk ülkeye girdiği andan itibaren sosyal mesafe, hijyen, insanların elle dokunduğu yerleri ve tuvaletleri daha sıkı dezenfekte edilmesi, devletimizin koyduğu standartlara uygun bir şekilde hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız. " ifadelerini kullandı.