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THY son dakika: Uçuşlar ne zaman başlıyor? İç hatlar ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?
Son dakika... İç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? Koronavürsle mücadele kapsamında iptal edilen uçak seferleri ile ilgili THY'den son dakika açıklaması geldi. Normalleşme takvimi sürecinde hazırlık çalışmaları devam ederken, milyonlarca kişi uçak seferlerinin başlayacağı tarihi araştırmaya başladılar. Üç aylık uçuş planlaması yapan THY, iç hat ve yurt dışı uçuşlar ile ilgili detayları açıkladı. Peki, uçuşlar ne zaman başlıyor? İç hatlar ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?
Giriş Tarihi: 21.05.2020 09:23 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 09:27
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