THY son dakika: Uçuşlar ne zaman başlıyor? İç hatlar ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?

Son dakika... Uçuşlar ne zaman başlıyor? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası iptal edilen uçak seferleri ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Üç aylık uçuş planlama taslağı hazırlayan Türk Hava Yolları (THY), iç hat ve yurt dışı uçuşların başlayacağı tarih konusunda açıklamalarda bulundu. Son günlerde en çok aranılan konular arasında yer alan uçak seferleri ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Peki, uçuşlar ne zaman başlıyor? İç hatlar ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...