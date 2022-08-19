Terörden arındırılan Tendürek'e Türk bayrağı asıldı! İşte Mehmetçik'in temizlik pozu

Türk askeri yurdun her karışında ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla terörle mücadelesine devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, teröristlerin mesken tuttuğu Van'ın Tendürek dağının PKK'lılardan temizlendiğini açıklamıştı. Tendürek'e Türk bayrağı asan Mehmetçik'in temizlik pozları hayran bıraktı. İşte o kareler...