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Haberler Galeri Terörden arındırılan Tendürek'e Türk bayrağı asıldı! İşte Mehmetçik'in temizlik pozu

Terörden arındırılan Tendürek'e Türk bayrağı asıldı! İşte Mehmetçik'in temizlik pozu

Türk askeri yurdun her karışında ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla terörle mücadelesine devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, teröristlerin mesken tuttuğu Van'ın Tendürek dağının PKK'lılardan temizlendiğini açıklamıştı. Tendürek'e Türk bayrağı asan Mehmetçik'in temizlik pozları hayran bıraktı. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 19.08.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 09:39
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Terörden arındırılan Tendürek’e Türk bayrağı asıldı! İşte Mehmetçik’in temizlik pozu

Van'da terör örgütü PKK'ya karşı gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla teröristlerden temizlenen Tendürek Dağı bölgesi, doğal güzellikleriyle dağcılara ve doğaseverlere ev sahipliği yapacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Terörden arındırılan Tendürek’e Türk bayrağı asıldı! İşte Mehmetçik’in temizlik pozu

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Büyük Tendürek (3 bin 533 metre) ile Küçük Tendürek (3 bin 291 metre) ikiz volkanik dağları, güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar sayesinde terörden arındırıldı.

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Terörden arındırılan Tendürek’e Türk bayrağı asıldı! İşte Mehmetçik’in temizlik pozu

Volkanik yapıları ve engebeli coğrafyasıyla yıllarca teröristlerin barınma alanı olarak kullandığı bölgenin güvenli hale getirilmesi amacıyla Jandarma ve hudut birlikleri, komandolar, emniyet güçleri, güvenlik korucuları 7 gün 24 saat görev yaptı.

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Terörden arındırılan Tendürek’e Türk bayrağı asıldı! İşte Mehmetçik’in temizlik pozu

Van ve Ağrı İl Jandarma Komutanlıkları, Van ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüklerince İHA ve SİHA destekli "Eren Abluka-32 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Yıldız 2022-217" operasyonu başlatıldı

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Terörden arındırılan Tendürek’e Türk bayrağı asıldı! İşte Mehmetçik’in temizlik pozu

Ağrı tarafında 13 Ağustos'ta biri ölü, 2'si "yeşil" kategoride sağ 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede, 16 Ağustos'ta da "Eren Abluka-32" operasyonu kapsamında Van kırsalında biri "gri", diğeri "turuncu" kategoride 2 teröristi ölü ele geçiren güvenlik güçleri, uzun süre sonra bölgeyi terörden arındırdı.