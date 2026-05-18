Tekirdağ’da iki şehit polisimiz için son görev: Kahraman babaya gözyaşlarıyla veda
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, görevleri başındayken hain bir silahlı saldırının hedefi olan ve şehadet mertebesine erişen kahraman polis memurlarımız Emrah Koç ve Erkan Tütüncüler için bugün son veda töreni düzenlendi. Törene şehit polis memuru Tütüncüler'in eşi Eda ve oğlu Ege Miraç, polis yeleği giyerek katıldı. Eda Tütüncüler ile oğlu, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak ağladı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan şehit polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç için ilk olarak Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde resmi tören düzenlendi. Ardından şehitler için Çorlu ilçesindeki Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Cenaze törenine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, milletvekilleri, protokol üyeleri, emniyet personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze namazının ardından şehit polisler, dualar eşliğinde uğurlandı. Cadde boyunca toplanan binlerce vatandaş, şehitleri son yolculuklarına uğurladı.
Şehit Polis Memuru Emrah Koç'un naaşı, defnedilmek üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'ndan Van iline gönderildi. Şehit Polis Memuru Erkan Tütüncüler ise Çorlu Şehitliği'nde toprağa verilecek.
TARİHİ VE HÜZÜNLÜ VEDA
Sıcak bölgeden anlık gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, "Evet bizler şu anda Çorlu Hacı Mehmet Çırıkçı Camii'ndeyiz. Şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlanacak. Birazdan kılınacak cenaze namazının ardından şehitlerimiz toprağa verilmek üzere buradan son yolculuğuna uğurlanacak" ifadelerini kullandı. Camii avlusunda toplanan mahşeri kalabalık, şehitlerimizi omuzlarında taşımak için beklerken acı ve gurur harmanlandı.
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE RESMİ TÖREN DÜZENLENDİ
Vedanın ilk durağı görev yaptıkları emniyet teşkilatı oldu. Süreci detaylarıyla paylaşan Kübra Kılıç Tepeci, "Saatler 12'de Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde resmi bir tören, uğurlama töreni düzenlenmişti" sözleriyle teşkilatın kahramanlarına gösterdiği vefayı aktardı. Bu törenin ardından şehitlerimizin naaşları, ebedi istirahatgahlarına gönderilmek üzere yola çıkarıldı.