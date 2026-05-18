Tekirdağ’da iki şehit polisimiz için son görev: Kahraman babaya gözyaşlarıyla veda

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, görevleri başındayken hain bir silahlı saldırının hedefi olan ve şehadet mertebesine erişen kahraman polis memurlarımız Emrah Koç ve Erkan Tütüncüler için bugün son veda töreni düzenlendi. Törene şehit polis memuru Tütüncüler'in eşi Eda ve oğlu Ege Miraç, polis yeleği giyerek katıldı. Eda Tütüncüler ile oğlu, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak ağladı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan şehit polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç için ilk olarak Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde resmi tören düzenlendi. Ardından şehitler için Çorlu ilçesindeki Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, milletvekilleri, protokol üyeleri, emniyet personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze namazının ardından şehit polisler, dualar eşliğinde uğurlandı. Cadde boyunca toplanan binlerce vatandaş, şehitleri son yolculuklarına uğurladı.

Şehit Polis Memuru Emrah Koç'un naaşı, defnedilmek üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'ndan Van iline gönderildi. Şehit Polis Memuru Erkan Tütüncüler ise Çorlu Şehitliği'nde toprağa verilecek.

TARİHİ VE HÜZÜNLÜ VEDA
Sıcak bölgeden anlık gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, "Evet bizler şu anda Çorlu Hacı Mehmet Çırıkçı Camii'ndeyiz. Şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlanacak. Birazdan kılınacak cenaze namazının ardından şehitlerimiz toprağa verilmek üzere buradan son yolculuğuna uğurlanacak" ifadelerini kullandı. Camii avlusunda toplanan mahşeri kalabalık, şehitlerimizi omuzlarında taşımak için beklerken acı ve gurur harmanlandı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE RESMİ TÖREN DÜZENLENDİ
Vedanın ilk durağı görev yaptıkları emniyet teşkilatı oldu. Süreci detaylarıyla paylaşan Kübra Kılıç Tepeci, "Saatler 12'de Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde resmi bir tören, uğurlama töreni düzenlenmişti" sözleriyle teşkilatın kahramanlarına gösterdiği vefayı aktardı. Bu törenin ardından şehitlerimizin naaşları, ebedi istirahatgahlarına gönderilmek üzere yola çıkarıldı.

EŞİ VE OĞLU, ŞEHİDİN TABUTUNA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Şehit Emrah Koç'un yakınları da tabuta sarılıp gözyaşları döktü. Saygı duruşu ve şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından dua edildi.

35 yaşındaki kahraman polis memuru Emrah Koç'un naaşının memleketine gönderileceğini belirten Tepeci, "Şehit Emrah Koç törenin ardından saat 12:30'da Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'ndan memleketi Van ilinde ebediyete uğurlanacak" şeklinde konuştu. H

Törenlerin Çorlu'daki kısmına dair teknik detayları aktaran Kübra Kılıç Tepeci, "Şehit Erkan Tütüncüler ise bugün Çorlu Hacı Mehmet Çırıkçı Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından saat 14'te yine Çorlu Şehitliği'nde defnedilecek" bilgisini paylaştı. 43 yaşındaki Tütüncüler, yıllarca hizmet verdiği Çorlu toprağına emanet edilecek.

YÜREK BURKAN DETAY: BİR EVLADINI DEPREMDE DİĞERİNİ ŞEHADETTE VERDİ
Şehitlerin ailevi dramlarına da değinen Kübra Kılıç Tepeci, Erkan Tütüncüler ile ilgili yürek yakan o gerçeği şu sözlerle aktardı: "Diğer şehidimiz Erkan Tütüncüler 43 yaşındaydı. Şehit olan Erkan Tütüncüler'in Samsun Bafra ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi. Evli ve bir çocuk babası şehit polis memuru Tütüncüler'in baba ocağına, evine Türk bayrakları asıldı. Erkan Tütüncüler'in aslında iki çocuğu vardı, iki çocuk babasıydı ama bir çocuğunu Van depreminde kaybetti." Bir babanın evlat acısıyla sarsılan hayatının, vatan görevinde şehadetle taçlanması törene katılan herkesin gözlerini yaşarttı.

TÜRK BAYRAKLARIYLA SON YOLCULUK
Cenaze töreninin son aşamasına dair gözlemlerini paylaşan Tepeci, "Yine şehitlerimizin acılı ailesinin bu noktada olduğunu belirtmiş olalım. Şehitlerimizin yine Türk bayraklarıyla şu anda bu noktada cenaze töreninin yapılmasının ardından naaşları defnedilmek üzere yola çıkılacak" ifadelerini kullandı. Muhabir, son olarak olayın zamanlamasına dikkat çekerek, "Ne yazık ki bu elim olay dün 13:30 sıralarında yaşanmıştı ve iki polis memurumuz şehit olmuştu. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim" diyerek sözlerini noktaladı.

