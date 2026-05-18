Törenlerin Çorlu'daki kısmına dair teknik detayları aktaran Kübra Kılıç Tepeci, "Şehit Erkan Tütüncüler ise bugün Çorlu Hacı Mehmet Çırıkçı Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından saat 14'te yine Çorlu Şehitliği'nde defnedilecek" bilgisini paylaştı. 43 yaşındaki Tütüncüler, yıllarca hizmet verdiği Çorlu toprağına emanet edilecek.



YÜREK BURKAN DETAY: BİR EVLADINI DEPREMDE DİĞERİNİ ŞEHADETTE VERDİ

Şehitlerin ailevi dramlarına da değinen Kübra Kılıç Tepeci, Erkan Tütüncüler ile ilgili yürek yakan o gerçeği şu sözlerle aktardı: "Diğer şehidimiz Erkan Tütüncüler 43 yaşındaydı. Şehit olan Erkan Tütüncüler'in Samsun Bafra ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi. Evli ve bir çocuk babası şehit polis memuru Tütüncüler'in baba ocağına, evine Türk bayrakları asıldı. Erkan Tütüncüler'in aslında iki çocuğu vardı, iki çocuk babasıydı ama bir çocuğunu Van depreminde kaybetti." Bir babanın evlat acısıyla sarsılan hayatının, vatan görevinde şehadetle taçlanması törene katılan herkesin gözlerini yaşarttı.