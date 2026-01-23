TBMM İmralı görüşmesinin tutanaklarını yayımlandı

Terörist başı Abdullah Öcalan ile Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları kapsamında görüşmeye giden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ziyaret tutanakları TBMM sitesinden yayımlandı.