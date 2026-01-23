CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

TBMM İmralı görüşmesinin tutanaklarını yayımlandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 24 Kasım 2025'te İmralı'ya gitti. AK Parti, MHP ve DEM Parti'den oluşan üç milletvekilinin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da yaptığı görüşmeye ait tutanaklar komisyonun internet sitesinde yayımlandı.

TBMM İmralı görüşmesinin tutanaklarını yayımlandı

Terörist başı Abdullah Öcalan ile Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları kapsamında görüşmeye giden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ziyaret tutanakları TBMM sitesinden yayımlandı.

TBMM İmralı görüşmesinin tutanaklarını yayımlandı

Heyet 24 Kasım 2025 tarihinde İmralı'yı ziyaret etmişti. Daha sonra tutanakların özeti Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda okunmuştu.

TBMM İmralı görüşmesinin tutanaklarını yayımlandı

İşte o tutanak belgesi

TBMM İmralı görüşmesinin tutanaklarını yayımlandı

İşte o tutanak belgesi

TBMM İmralı görüşmesinin tutanaklarını yayımlandı

İşte o tutanak belgesi

TBMM İmralı görüşmesinin tutanaklarını yayımlandı

İşte o tutanak belgesi

TBMM İmralı görüşmesinin tutanaklarını yayımlandı

İşte o tutanak belgesi

TBMM İmralı görüşmesinin tutanaklarını yayımlandı

İşte o tutanak belgesi

TBMM İmralı görüşmesinin tutanaklarını yayımlandı

İşte o tutanak belgesi

TBMM İmralı görüşmesinin tutanaklarını yayımlandı

İşte o tutanak belgesi

TBMM İmralı görüşmesinin tutanaklarını yayımlandı

İşte o tutanak belgesi

TBMM İmralı görüşmesinin tutanaklarını yayımlandı

İşte o tutanak belgesi

TBMM İmralı görüşmesinin tutanaklarını yayımlandı

İşte o tutanak belgesi

TBMM İmralı görüşmesinin tutanaklarını yayımlandı

İşte o tutanak belgesi

TBMM İmralı görüşmesinin tutanaklarını yayımlandı

İşte o tutanak belgesi

TBMM İmralı görüşmesinin tutanaklarını yayımlandı

İşte o tutanak belgesi

TBMM İmralı görüşmesinin tutanaklarını yayımlandı

İşte o tutanak belgesi

TBMM İmralı görüşmesinin tutanaklarını yayımlandı

İşte o tutanak belgesi

Mobil uygulamalarımızı indirin