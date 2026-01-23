TBMM İmralı görüşmesinin tutanaklarını yayımlandı
Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 24 Kasım 2025'te İmralı'ya gitti. AK Parti, MHP ve DEM Parti'den oluşan üç milletvekilinin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da yaptığı görüşmeye ait tutanaklar komisyonun internet sitesinde yayımlandı.
Terörist başı Abdullah Öcalan ile Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları kapsamında görüşmeye giden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ziyaret tutanakları TBMM sitesinden yayımlandı.
Heyet 24 Kasım 2025 tarihinde İmralı'yı ziyaret etmişti. Daha sonra tutanakların özeti Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda okunmuştu.
İşte o tutanak belgesi
