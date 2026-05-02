TBB toplantısında İmamoğlu mektubuyla provokasyon: Salon bir anda karıştı

Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 15:19 Son Güncelleme: 02 Mayıs 2026 15:56 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye Belediyeler Birliği'nin Ankara'daki kritik yönetim toplantısı, Ekrem İmamoğlu provokasyonuyla bir anda gerilime dönüştü. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu kürsüden okumak istemesi salonda tansiyonu yükseltti. Öte yandan Türkiye Belediyeler Birliği başkanı belli oldu.

Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni yönetimini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Olağan Meclis Toplantısı, Ankara'daki bir otelde yapıldı. TBB Meclisi'nde Başkan, Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonu üyeleri ve Encümen üyelerinin seçimi için belediye başkanları ve delegeler bir araya geldi.

Toplantının açılışını TBB Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yaptı. Kritik seçim öncesinde salonda siyasi atmosferin oldukça yoğun olduğu gözlenirken, ilerleyen dakikalarda tansiyon bir anda zirveye çıktı.

İMAMOĞLU MEKTUBUYLA PROVOKASYON Gerilim, Divan'da söz alan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun konuşması sırasında başladı. Çavuşoğlu'nun, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun gönderdiği mektubu okumak istemesi salonda büyük tepkiyle karşılandı. İmamoğlu'nun adının anılmasıyla birlikte toplantı salonunda sesler yükselirken, bazı katılımcılar sert şekilde itiraz etti. Salondaki gerilim kısa sürede sıcak temasa dönüştü.

KÜRSÜYE YÜRÜDÜLER! ARBEDE ÇIKTI Toplantıda tansiyonun yükselmesi üzerine salonda bulunan bazı katılımcılar kürsüye doğru yöneldi. O anlarda salonda büyük hareketlilik yaşanırken, taraflar arasında arbede çıktı. Güvenlik görevlileri ve organizasyon yetkilileri yaşanan gerginliği kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Kürsü çevresinde yaşanan itiş kakış nedeniyle toplantı düzeni tamamen bozulurken, salondaki tansiyon dakikalar boyunca düşmedi. Dehşet anlarının yaşandığı toplantıda zaman zaman karşılıklı bağrışmalar duyuldu.