31 Ekim 2021, Pazar
Tarih verildi! 27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? EGM PA polis alımı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? EGM PA POMEM polis alımı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis adaylarını heyecanlandıran açıklama geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, POMEM sözlü mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen mülakatların ardından alımı yapılacak 8 bin polisin isimleri belli olacak. Peki; POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 31.10.2021 12:53 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 12:53
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