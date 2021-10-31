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Haberler Galeri Tarih verildi! 27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? EGM PA polis alımı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tarih verildi! 27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? EGM PA polis alımı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? EGM PA POMEM polis alımı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis adaylarını heyecanlandıran açıklama geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, POMEM sözlü mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen mülakatların ardından alımı yapılacak 8 bin polisin isimleri belli olacak. Peki; POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 31.10.2021 12:53 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 12:53
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Tarih verildi! 27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? EGM PA polis alımı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? EGM PA POMEM polis alımı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın ve önlisans mezunu bin 360 erkek, 240 kadın polis alımında, mülakatlar sonrası sonuçlar merakla bekleniyordu. Sonuçların Ekim ayında açıklanacağı tahmin ediliyordu ancak herhangi bir açıklama gelmemişti. Müjdeli haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarih verildi! 27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? EGM PA polis alımı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

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Tarih verildi! 27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? EGM PA polis alımı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

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Tarih verildi! 27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? EGM PA polis alımı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM MÜLAKATLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,A

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Tarih verildi! 27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? EGM PA polis alımı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.