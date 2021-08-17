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Haberler Galeri Tarih açıklandı mı? Kabine toplantısı ne zaman? 2021 Ağustos ayı Kabine toplantısı hangi gün, ayın kaçında yapılacak?

Tarih açıklandı mı? Kabine toplantısı ne zaman? 2021 Ağustos ayı Kabine toplantısı hangi gün, ayın kaçında yapılacak?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Koronavirüs salgınıyla mücadelede son gelişmelerin görüşüleceği Kabine toplantısında orman yangınları, sel felaketi ile yüz yüze eğitimin de ele alınması bekleniyor. 2 Ağustos'ta yapılması planlanan toplantı orman yangınları nedeniyle ertelenmişti. Son olarak 16 Ağustos'ta yapılacağı duyurulan toplantı ise bakanların sahada olması nedeniyle yine ertelendi. Peki, Kabine toplantısı tarihi açıklandı mı? Ağustos ayı Kabine toplantısı hangi gün, ayın kaçında yapılacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.08.2021 16:01 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 16:01
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Tarih açıklandı mı? Kabine toplantısı ne zaman? 2021 Ağustos ayı Kabine toplantısı hangi gün, ayın kaçında yapılacak?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Türkiye genelinde yaşanan orman yangınları ve sel felaketi nedeniyle ertelenen Kabine toplantısının hangi tarihte gerçekleştirileceği merak ediliyor. Vaka sayısında görülen artış sonrası kısıtlamaların yeniden uygulanıp uygulanmayacağını merak eden vatandaşlar Kabine'nin gerçekleştirileceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? 2021 Ağustos ayı Kabine toplantısı hangi gün, ayın kaçında yapılacak? İşte son gelişmeler...

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Tarih açıklandı mı? Kabine toplantısı ne zaman? 2021 Ağustos ayı Kabine toplantısı hangi gün, ayın kaçında yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, Türkiye'de yaşanan orman yangınları ve sel felaketi sonrası bakanların sahada olması nedeniyle Kabine toplantısı tarihleri ertelendi. Toplantının hangi tarihte yapılacağı ise henüz açıklanmadı. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Tarih açıklandı mı? Kabine toplantısı ne zaman? 2021 Ağustos ayı Kabine toplantısı hangi gün, ayın kaçında yapılacak?

KABİNE'NİN GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Önümüzdeki günlerde toplanacak Kabine'nin gündeminde Türkiye genelinde yaşanan orman yangınları, Karadeniz'de yaşanan sel felaketleri ile okullarda yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı olacak.

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Tarih açıklandı mı? Kabine toplantısı ne zaman? 2021 Ağustos ayı Kabine toplantısı hangi gün, ayın kaçında yapılacak?

YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüz yüz eğitim konusunda yaptığı açıklamada "Kabine toplantısında yeni Milli Eğitim Bakanımız bize sunumunu yapacak, bu da o konular arasında yer alıyor. Temennimiz yüz yüze eğitime geçebilmek. Bu konuyla ilgili Mahmut Bey hazırlıklarını bu istikamette yapmışsa ve gerçekten okullarımızı açalım diyorsa biz de Kabine olarak bu işe ikna olursak hayırlı olsun deriz" demişti. Kabine toplantısına Ziya Selçuk'un yerine getirilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ilk kez katılacak.

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Tarih açıklandı mı? Kabine toplantısı ne zaman? 2021 Ağustos ayı Kabine toplantısı hangi gün, ayın kaçında yapılacak?

BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK

Kabine toplantısında normalleşme sürecinde artan vaka sayıları değerlendirilecek. İl il vaka sayıları, hastanelerdeki son durum, yoğun bakım doluluk oranı, aşılanmadaki son durum hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca detaylı bir sunum yapacak. Bakan Koca, ayrıca Bilim Kurulu'nun gerçekleştirdiği son toplantısındaki önerilerini sıralayacak.