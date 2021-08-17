19 Ağustos 2021, Perşembe
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Tarih açıklandı mı? Kabine toplantısı ne zaman? 2021 Ağustos ayı Kabine toplantısı hangi gün, ayın kaçında yapılacak?
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Koronavirüs salgınıyla mücadelede son gelişmelerin görüşüleceği Kabine toplantısında orman yangınları, sel felaketi ile yüz yüze eğitimin de ele alınması bekleniyor. 2 Ağustos'ta yapılması planlanan toplantı orman yangınları nedeniyle ertelenmişti. Son olarak 16 Ağustos'ta yapılacağı duyurulan toplantı ise bakanların sahada olması nedeniyle yine ertelendi. Peki, Kabine toplantısı tarihi açıklandı mı? Ağustos ayı Kabine toplantısı hangi gün, ayın kaçında yapılacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 17.08.2021 16:01 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 16:01
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