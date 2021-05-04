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Haberler Galeri Tam kapanma ne zaman bitecek? Yasakların bitmesine kaç gün kaldı? Sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Son gelişmeler...

Tam kapanma ne zaman bitecek? Yasakların bitmesine kaç gün kaldı? Sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Son gelişmeler...

Yasakların bitmesine kaç gün kaldı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında tam 29 Nisan'da tam kapanma sürecine geçildi. Vaka sayısında görülen artış sonrası yeni tedbirlerin hayata geçirildiği Türkiye'de normalleşme döneminin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Son günlerde en çok merak edilenlerden biri de kısıtlamaların uzatılıp uzatılmayacağı oldu. Peki, tam kapanma ne zaman bitecek? Yasakların bitmesine kaç gün kaldı? Sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 04.05.2021 11:10
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Tam kapanma ne zaman bitecek? Yasakların bitmesine kaç gün kaldı? Sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Son gelişmeler...

Tam kapanma ne zaman bitecek? Yasakların bitmesine kaç gün kaldı? Türkiye'de yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma sürecine girildi. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede belirtilen tarihler aralığında kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Normalleşme sürecine geçiş tarihini merak eden vatandaşlar, tam kapanmanın ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki, tam kapanma ne zaman bitecek? Yasakların bitmesine kaç gün kaldı? Sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tam kapanma ne zaman bitecek? Yasakların bitmesine kaç gün kaldı? Sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Son gelişmeler...

TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, 29 Nisan saat 19.00'da başlayan tam kapanma süreci 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

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Tam kapanma ne zaman bitecek? Yasakların bitmesine kaç gün kaldı? Sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Son gelişmeler...

TAM KAPANMA SÜRESİ UZATILACAK MI?

Tam kapanma sürecinde belirlenen vaka sayısına düşüş sağlanması halinde normalleşme için adımların atılması bekleniyor. Ancak vaka sayısında düşüş görülmezse hafta içi akşam sokağa çıkma yasağı gibi bazı kısıtlamaların devam etmesi de tahminler arasında. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Tam kapanma ne zaman bitecek? Yasakların bitmesine kaç gün kaldı? Sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Son gelişmeler...

TAM KAPANMADA NERELER AÇIK?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

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Tam kapanma ne zaman bitecek? Yasakların bitmesine kaç gün kaldı? Sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Son gelişmeler...

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.