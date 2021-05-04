Tam kapanma ne zaman bitecek? Yasakların bitmesine kaç gün kaldı? Sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Son gelişmeler...

Yasakların bitmesine kaç gün kaldı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında tam 29 Nisan'da tam kapanma sürecine geçildi. Vaka sayısında görülen artış sonrası yeni tedbirlerin hayata geçirildiği Türkiye'de normalleşme döneminin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Son günlerde en çok merak edilenlerden biri de kısıtlamaların uzatılıp uzatılmayacağı oldu. Peki, tam kapanma ne zaman bitecek? Yasakların bitmesine kaç gün kaldı? Sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 04.05.2021 11:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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