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Düğünde takı kavgası! Gelin ve damadın yakınları birbirine girdi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bolu'da bir düğün salonunda takı töreni sırasında gelin ve damadın yakınları arasında kavga çıktı. Tekme, yumruk ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada salondaki kadınlar ve çocuklar korkuyla kaçışırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Düğünde takı kavgası! Gelin ve damadın yakınları birbirine girdi 1

Korkutan olay, Büyükcami Mahallesi Parti Sokak'taki bir düğün salonunda meydana geldi.

DÜĞÜNDE TAKI TÖRENİ KAVGAYA DÖNÜŞTÜ!

İddiaya göre, takı töreni sırasında gelin ve damadın yakınları arasında tartışma çıktı.

Düğünde takı kavgası! Gelin ve damadın yakınları birbirine girdi 2

Gerginliğin büyümesi üzerine tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bazı davetliler de salondaki sandalyelerle karşı tarafa saldırdı.

Düğünde takı kavgası! Gelin ve damadın yakınları birbirine girdi 3

O ANLAR KAMERADA
Kavga sırasında salonda bulunan çocuklar ve kadınlar korkuyla kaçarken, o anlar bir davetli tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kavga, davetlilerin araya girmesiyle sona erdi.

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