İddiaya göre, takı töreni sırasında gelin ve damadın yakınları arasında tartışma çıktı.

Gerginliğin büyümesi üzerine tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bazı davetliler de salondaki sandalyelerle karşı tarafa saldırdı.

O ANLAR KAMERADA

Kavga sırasında salonda bulunan çocuklar ve kadınlar korkuyla kaçarken, o anlar bir davetli tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kavga, davetlilerin araya girmesiyle sona erdi.