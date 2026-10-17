Düğünde takı kavgası! Gelin ve damadın yakınları birbirine girdi
Bolu'da bir düğün salonunda takı töreni sırasında gelin ve damadın yakınları arasında kavga çıktı. Tekme, yumruk ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada salondaki kadınlar ve çocuklar korkuyla kaçışırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Korkutan olay, Büyükcami Mahallesi Parti Sokak'taki bir düğün salonunda meydana geldi.
İddiaya göre, takı töreni sırasında gelin ve damadın yakınları arasında tartışma çıktı.
Gerginliğin büyümesi üzerine tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bazı davetliler de salondaki sandalyelerle karşı tarafa saldırdı.
O ANLAR KAMERADA
Kavga sırasında salonda bulunan çocuklar ve kadınlar korkuyla kaçarken, o anlar bir davetli tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kavga, davetlilerin araya girmesiyle sona erdi.