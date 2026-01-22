Suriye’nin can damarı terörün pençesinden kurtarıldı: Tabka petrol kuyuları artık halkın hizmetinde!

Suriye'de stratejik öneme sahip birçok petrol kuyusu, terör örgütü YPG'nin işgalinden kurtarılarak Suriye hükümetinin ve ordusunun kontrolüne geçti. A Haber ekibi, Tabka kırsalındaki petrol kuyularının bulunduğu kritik noktaya girerek bölgedeki son durumu yerinde görüntüledi. Yıllarca terörün finans kaynağı olarak sömürülen bu yeraltı zenginlikleri, atılan kararlı adımlarla artık Suriye halkının refahı ve ülkenin kalkınması için kullanılacak.

TERÖRÜN FİNANS KAYNAĞI KURUTULDU

Bölgedeki son durumu yerinden aktaran A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Burada birçok kuyu var ve bu kuyular artık Suriye ordusunun kontrolünde. Askerler bölgeye konuşlanmış durumda ve güvenliği sağlıyorlar. Bu kuyulardan çıkacak petroller artık terör kaynağı olarak değil, buradaki insanlar için kullanılacak."

"Teröristler geride bıraktığımız yıllarda bu petrolü sömürüyor, buradan elde ettikleri gelirle tüneller kazıp silahlar alıyorlardı. Şimdi ise bu kaynaklar halkın hizmetine sunuluyor" ifadelerini kullandı.