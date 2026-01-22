Suriye’nin can damarı terörün pençesinden kurtarıldı: Tabka petrol kuyuları artık halkın hizmetinde!
Suriye'de terör örgütü YPG'nin yıllarca finans kaynağı olarak kullandığı Tabka kırsalındaki stratejik petrol kuyuları, Suriye ordusunun kontrolüne geçti. A Haber ekibi, bölgedeki kritik sahaya girerek son durumu yerinde görüntülerken, terörden temizlenen kuyuların artık Suriye halkının refahı ve ülke ekonomisi için kullanılacağı bildirildi.
Suriye'de stratejik öneme sahip birçok petrol kuyusu, terör örgütü YPG'nin işgalinden kurtarılarak Suriye hükümetinin ve ordusunun kontrolüne geçti. A Haber ekibi, Tabka kırsalındaki petrol kuyularının bulunduğu kritik noktaya girerek bölgedeki son durumu yerinde görüntüledi. Yıllarca terörün finans kaynağı olarak sömürülen bu yeraltı zenginlikleri, atılan kararlı adımlarla artık Suriye halkının refahı ve ülkenin kalkınması için kullanılacak.
TERÖRÜN FİNANS KAYNAĞI KURUTULDU
Bölgedeki son durumu yerinden aktaran A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Burada birçok kuyu var ve bu kuyular artık Suriye ordusunun kontrolünde. Askerler bölgeye konuşlanmış durumda ve güvenliği sağlıyorlar. Bu kuyulardan çıkacak petroller artık terör kaynağı olarak değil, buradaki insanlar için kullanılacak."
"Teröristler geride bıraktığımız yıllarda bu petrolü sömürüyor, buradan elde ettikleri gelirle tüneller kazıp silahlar alıyorlardı. Şimdi ise bu kaynaklar halkın hizmetine sunuluyor" ifadelerini kullandı.
BÖLGE HALKINDA BÜYÜK SEVİNÇ: "ARTIK DEVLETİMİZİN ELİNDE"
Petrol kuyularının yeniden devlet kontrolüne geçmesi, uzun süredir terör baskısı altında yaşayan bölge halkı tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.
Duygularını A Haber mikrofonlarına anlatan bir bölge sakini, "Hükümetimiz Ramazan'ın ilk gününden itibaren bir ay boyunca petrolü halka bedava dağıtacağını açıkladı. Allah razı olsun, artık bu kaynaklar bizim oldu. Eskiden buralardan geçerken başımızı bile kaldıramazdık, şimdi ise işimizin başındayız. Devletimize güveniyoruz ve onların arkasındayız" sözleriyle bölgedeki huzur ortamını aktardı.
RAKKA VE ÇEVRESİNDE KONTROL SAĞLANIYOR
Operasyonların sadece Tabka ile sınırlı kalmadığını belirten Mehmet Geçgel, "Sadece burası değil, Rakka kırsalında bulunan birçok petrol kuyusunun kontrolü de Suriye ordusuna geçmiş durumda. YPG'li teröristlerin sömürdüğü bu alanlar tek tek temizleniyor. Kuyuların başında askeri personel ve askeri polisler nöbet tutuyor. Suriye hükümeti tarafından burada yapılacak çalışmalarla petrol üretimi düzenli bir hale getirilecek ve bu zenginlikler artık dışarıya, başka ülkelerin hizmetine gönderilmeyecek" şeklinde konuştu.