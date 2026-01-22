Suriye ordusu Süleyman Şah Türbesi'ni geri aldı! A Haber ekibi operasyon bölgesinde

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 11:08 ahaber.com.tr - Özel Haber | Büşra Arga

A Haber ekibi, Suriye ordusunun bir günden kısa sürede SDG işgalinden kurtardığı Süleyman Şah Türbesi arazisini ziyaret etti. Teröristlerin bölgeye tuzakladığı mayınların arasından geçen Mehmet Geçgel ve Mehmet Ali Bağ'ın sahadan aktardığı özel görüntüler, A Haber ekranlarında.

Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG'nin paravan yapılanması SDG'ye ağır bir darbe indirerek Süleyman Şah Türbesi arazisini yeniden kontrol altına aldı. A Haber ekibi, stratejik öneme sahip Karakozak bölgesine girerek, teröristlerin mayınlarla tuzakladığı arazideki son durumu ve süregelen çatışmaları yerinde görüntüledi.

STRATEJİK NOKTA TERÖRİSTLERDEN GERİ ALINDI Suriye ordusunun operasyonları karşısında bozguna uğrayan terör örgütü SDG, işgal altında tuttuğu bölgelerden çekilmek zorunda kalıyor. Bu kapsamda, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin dedesi Süleyman Şah'ın türbe arazisi de teröristlerden kurtarıldı. A HABER SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ ARAZİSİNDE Bölgeye ulaşan muhabir Mehmet Geçgel, "Şu anda geldiğimiz nokta Süleyman Şah Türbesi. Türbe, YPG'den temizlendi ve biz de bu anları A Haber ekranlarına taşıyoruz. Burası Suriye iç savaşından sonra Şah Fırat operasyonuyla taşınmıştı ancak bulunduğumuz nokta teröristlerin işgali altındaydı." sözleriyle sahadaki son gelişmeleri aktardı.

MAYINLI ARAZİDE TEHLİKELİ İLERLEYİŞ Terör örgütü, çekildiği bölgeleri yaşanılamaz hale getirmek için stratejik noktaları yoğun şekilde mayınlarla tuzakladı. Karakozak Köprüsü'nü geçerek ilerleyen A Haber ekibi, her adımda büyük bir riskle karşı karşıya kaldı. i bir şekilde görüntülerimizi alıyoruz." ifadelerini kullandı.

