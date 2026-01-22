Suriye ordusu Süleyman Şah Türbesi'ni geri aldı! A Haber ekibi operasyon bölgesinde
A Haber ekibi, Suriye ordusunun bir günden kısa sürede SDG işgalinden kurtardığı Süleyman Şah Türbesi arazisini ziyaret etti. Teröristlerin bölgeye tuzakladığı mayınların arasından geçen Mehmet Geçgel ve Mehmet Ali Bağ'ın sahadan aktardığı özel görüntüler, A Haber ekranlarında.
Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG'nin paravan yapılanması SDG'ye ağır bir darbe indirerek Süleyman Şah Türbesi arazisini yeniden kontrol altına aldı. A Haber ekibi, stratejik öneme sahip Karakozak bölgesine girerek, teröristlerin mayınlarla tuzakladığı arazideki son durumu ve süregelen çatışmaları yerinde görüntüledi.
STRATEJİK NOKTA TERÖRİSTLERDEN GERİ ALINDI
Suriye ordusunun operasyonları karşısında bozguna uğrayan terör örgütü SDG, işgal altında tuttuğu bölgelerden çekilmek zorunda kalıyor. Bu kapsamda, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin dedesi Süleyman Şah'ın türbe arazisi de teröristlerden kurtarıldı.
Bölgeye ulaşan muhabir Mehmet Geçgel, "Şu anda geldiğimiz nokta Süleyman Şah Türbesi. Türbe, YPG'den temizlendi ve biz de bu anları A Haber ekranlarına taşıyoruz. Burası Suriye iç savaşından sonra Şah Fırat operasyonuyla taşınmıştı ancak bulunduğumuz nokta teröristlerin işgali altındaydı." sözleriyle sahadaki son gelişmeleri aktardı.
MAYINLI ARAZİDE TEHLİKELİ İLERLEYİŞ
Terör örgütü, çekildiği bölgeleri yaşanılamaz hale getirmek için stratejik noktaları yoğun şekilde mayınlarla tuzakladı. Karakozak Köprüsü'nü geçerek ilerleyen A Haber ekibi, her adımda büyük bir riskle karşı karşıya kaldı. i bir şekilde görüntülerimizi alıyoruz." ifadelerini kullandı.
Muhabir Mehmet Geçgel, "Arazinin birçok noktasında mayın bulunuyor. Süleyman Şah Türbesi sadece bir taş yapı değil, bir milletin hatırasından, onurundan ve emanetinden söz ediyoruz. Askerin 'Şuraya basma' uyarısıyla ilerlediği noktadan biz de güvenli bir şekilde görüntülerimizi alıyoruz." ifadelerini kullandı.
TÜRK TOPRAĞI STATÜSÜNDEKİ EMANET
Süleyman Şah Türbesi arazisi, 1921 yılında Fransa ile Türkiye arasında imzalanan Ankara Antlaşması'na göre Türk toprağı kabul ediliyor ve Türkiye'nin kendi sınırları dışındaki tek toprak parçası olma özelliğini taşıyor. Bölgede çatışmaların yer yer devam ettiğini belirten Mehmet Geçgel, "Terör hedefleri vurulmaya devam ediyor, zaman zaman etrafımızda patlama sesleri yükseliyor. Suriye ordusu teröristlere karşılık verirken, biz de sıcak noktadaki gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyoruz." diyerek bölgedeki gerilimin sürdüğünü bildirdi.