Süleymani'nin cenazesinden kareler! Meydanları inleten slogan
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bugün dün suikastla öldürülen Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi komutanı Ebu Mehdi el Mühendis için cenaze törenleri düzenlendi. Törene katılan binlerce kişi 'Amerika'ya ölüm' sloganları atıyor.
Giriş Tarihi: 04.01.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 11:40
Irak'ın başkenti Bağdat'ın Kazımiye semtinde Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi.
Törene katılan binlerce kişi 'Amerika'ya ölüm' sloganları atıyor. Süleymani'nin fotoğrafının bulunduğu aracı yaslı İranlılar çevirmiş durumda.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymanı ve Hasdi Sabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
İki araca düzenlenen saldırıda, Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani, Haşdi Şabi komutanı Mühendis'in aralarında olduğu 10 kişi öldürülmüştü. Ölenlerin 5'i Iraklı, 5'i İranlıydı.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de ülkede 3 gün ulusal yas ilan ederek, "ABD güçlerine sert karşılık verileceğini" duyurmuştu.