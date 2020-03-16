Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Corona virüsü Türkiye'de ölen var mı?

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ KAÇ KİŞİYE BULAŞTI?

Türkiye'de toplam vaka sayısı 18.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir." ifadelerini kullandı.