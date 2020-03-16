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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Corona virüsü Türkiye'de ölen var mı?

Corona virüsü son dakika... Türkiye'de yurt dışı temaslı ilk corona virüsü vakasının açıklanmasının ardından yurt genelinde önlemler artırıldı. AVM'lerde çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi, eğlence mekanlarının faaliyetleri durduruldu. Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Kaç kişiye corona virüsü bulaştığı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, Türkiye'de corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Corona virüsü Türkiye'de ölen var mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 16.03.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 09:31
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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Corona virüsü Türkiye'de ölen var mı?

Corona virüsü Türkiye'de kaç kişiye bulaştı? Çin'den dünyaya yayılan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Türkiye'de corona virüse karşı üst seviyede önlemler alınıyor. Umreden dönen tüm yolcular "karantina mantığıyla" öğrenci yurtlarında ayı odalara yerleştirildi. Eğlence mekanlarının faaliyetleri durduruldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü vaka sayısını açıkladı. Peki, Türkiye'de corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Corona virüsü Türkiye'de ölen var mı? İşte son gelişmeler...

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Corona virüsü Türkiye'de ölen var mı?

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ KAÇ KİŞİYE BULAŞTI?

Türkiye'de toplam vaka sayısı 18.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Corona virüsü Türkiye'de ölen var mı?

Koca, Twitter'dan, ilk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konulduğu bilgisini paylaşarak, Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakanın olduğunu açıklamıştı.

Durumun üzücü olduğunu belirten Koca, "Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Corona virüsü Türkiye'de ölen var mı?

EĞLENCE MEKANLARININ FAALİYETLERİ DURDURULACAK

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetlerinin 16 Mart Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren geçici süreyle durdurulacağını duyurdu.

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Corona virüsü Türkiye'de ölen var mı?

Sağlık Bakanlığı, valiliklere gönderdiği resmi yazıda, hastanelerin yoğun bakımında ve palyatif bakım servislerinde yatan hastalara ziyareti yasaklama kararı aldığını bildirdi. Ayrıca, yatan hastanın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilmesi ve refakat hizmetlerinin sınırlı sayıda tutulması istendi.