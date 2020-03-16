Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Corona virüsü Türkiye'de ölen var mı?
Corona virüsü son dakika... Türkiye'de yurt dışı temaslı ilk corona virüsü vakasının açıklanmasının ardından yurt genelinde önlemler artırıldı. AVM'lerde çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi, eğlence mekanlarının faaliyetleri durduruldu. Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Kaç kişiye corona virüsü bulaştığı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, Türkiye'de corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Corona virüsü Türkiye'de ölen var mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 16.03.2020 09:18Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 09:31