Son dakika: TBMM’de yumruklu kavga! Tansiyon yükseldi

İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerine konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili çeşitli iddialar olduğunu söyleyerek, "Sayın Bakan, gelecek nesilleri düşünseydi, kendisiyle ilgili onlarca iddiayı bir televizyon programında değil gelir burada, egemenliğin kayıtsız şartsız temsil edildiği TBMM'de 'önce dokunulmazlığımı kaldırın, sonra soruşturma komisyonu açın' derdi.