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Haberler Galeri Son dakika: TBMM'de yumruklu kavga! Tansiyon yükseldi

Son dakika: TBMM'de yumruklu kavga! Tansiyon yükseldi

Son dakika haberi... TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmesi sırasında AK Partili ve CHP'li vekiller arasında kavga çıktı. Süleyman Soylu ile CHP'li vekiller arasında çıkan sözlü tartışma CHP'li vekillerin tansiyonu yükseltmesiyle tartışma yumruklu kavgaya kadar gitti.

Giriş Tarihi: 08.12.2021 13:33
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Son dakika: TBMM’de yumruklu kavga! Tansiyon yükseldi

TBMM Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında yumruklu kavga yaşandı.

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Son dakika: TBMM’de yumruklu kavga! Tansiyon yükseldi

TBMM Genel Kurulu, İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçe görüşmeleri için saat 11.00'de TBMM Başkan Vekili Sadi Süreyya Bilgiç başkanlığında toplandı.

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Son dakika: TBMM’de yumruklu kavga! Tansiyon yükseldi

İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerine konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili çeşitli iddialar olduğunu söyleyerek, "Sayın Bakan, gelecek nesilleri düşünseydi, kendisiyle ilgili onlarca iddiayı bir televizyon programında değil gelir burada, egemenliğin kayıtsız şartsız temsil edildiği TBMM'de 'önce dokunulmazlığımı kaldırın, sonra soruşturma komisyonu açın' derdi.

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Son dakika: TBMM’de yumruklu kavga! Tansiyon yükseldi

O ne yaptı? Mayıs ayından beri hala savcılığa gidip suç duyurusunda bulunacak. Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili siz şurada uçağa binerken fotoğrafınız çıktı. Açıklamada dediniz ki 'başka uçak yoktu ne yapayım' dediniz" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: TBMM’de yumruklu kavga! Tansiyon yükseldi

MİLLETVEKİLLERİ BİRBİRLERİNE SALDIRDI

Bakan Soylu, bunun üzerine oturduğu yerden Aydın'a "Sahtekarsın" dedi. Erkan Aydın da "Aynı kelimeyi iade ediyorum, misliyle iade ediyorum" cevabını verdi.