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Haberler Galeri Son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2020 sözleşmeli öğretmen sözlü sınav ne zaman?

Son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2020 sözleşmeli öğretmen sözlü sınav ne zaman?

Son dakika haberi... Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları tamamlandı. 2020 Haziran dönemine ait öğretmen atamasının detayları belli oldu. Başvurularını gerçekleştiren adaylar, mülakatların yapılacağı tarihi araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözleşmeli öğretmenlik sınavının uygulanacağı tarih açıklandı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2020 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman yapılacak? İşte 2020 öğretmen atama takvimi...

Giriş Tarihi: 20.06.2020 15:40 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 15:44
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Son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2020 sözleşmeli öğretmen sözlü sınav ne zaman?

Son dakika... Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1-12 Haziran 2020 tarihleri arasında alınan sözleşmeli öğretmenlik başvurularının ardından sözlü mülakatlar için hazırlıklar başladı. Sözlü sınava katılacak adaylar mülakatlara nerede gireceklerini araştırıyorlar. Haziran atamaları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2020 sözleşmeli öğretmen sözlü sınav ne zaman? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2020 sözleşmeli öğretmen sözlü sınav ne zaman?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, adayların sözlü sınava alınacakları sınav yerleri 22 Haziran 2020 tarihinde yayımlanacak.

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Son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2020 sözleşmeli öğretmen sözlü sınav ne zaman?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Sözlü sınav 6-25 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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Son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2020 sözleşmeli öğretmen sözlü sınav ne zaman?

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in takvimine göre, sözlü sınav sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak.

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Son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2020 sözleşmeli öğretmen sözlü sınav ne zaman?

ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından atama tercihleri 31 Ağustos - 4 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.