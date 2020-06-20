Son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2020 sözleşmeli öğretmen sözlü sınav ne zaman?

Son dakika... Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1-12 Haziran 2020 tarihleri arasında alınan sözleşmeli öğretmenlik başvurularının ardından sözlü mülakatlar için hazırlıklar başladı. Sözlü sınava katılacak adaylar mülakatlara nerede gireceklerini araştırıyorlar. Haziran atamaları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2020 sözleşmeli öğretmen sözlü sınav ne zaman? İşte cevaplar...