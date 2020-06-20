ANA SAYFA
Son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2020 sözleşmeli öğretmen sözlü sınav ne zaman?
Son dakika haberi... Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları tamamlandı. 2020 Haziran dönemine ait öğretmen atamasının detayları belli oldu. Başvurularını gerçekleştiren adaylar, mülakatların yapılacağı tarihi araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözleşmeli öğretmenlik sınavının uygulanacağı tarih açıklandı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2020 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman yapılacak? İşte 2020 öğretmen atama takvimi...
Giriş Tarihi: 20.06.2020 15:40 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 15:44
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12