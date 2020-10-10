HaberlerGaleriSon dakika: Okullar ertelendi mi? 12 Ekim'de okullar açılacak mı? Pazartesi hangi sınıflar zaman okula başlayacak?
Son dakika: Okullar ertelendi mi? 12 Ekim'de okullar açılacak mı? Pazartesi hangi sınıflar zaman okula başlayacak?
Son dakika haberi... Okullar ertelendi mi? Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 12 Ekim'de bazı sınıfların açılacağını duyurmuştu. Milyonlarca öğrenci ve velileri okulların ertelenip ertelenmediğini araştırıyor. Peki, okullar ertelendi mi? 12 Ekim'de okullar açılacak mı? Pazartesi günü hangi sınıflar okula başlayacak? İşte konu ile iligli son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 10.10.2020 11:08Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 11:19