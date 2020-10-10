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Haberler Galeri Son dakika: Okullar ertelendi mi? 12 Ekim'de okullar açılacak mı? Pazartesi hangi sınıflar zaman okula başlayacak?

Son dakika: Okullar ertelendi mi? 12 Ekim'de okullar açılacak mı? Pazartesi hangi sınıflar zaman okula başlayacak?

Son dakika haberi... Okullar ertelendi mi? Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 12 Ekim'de bazı sınıfların açılacağını duyurmuştu. Milyonlarca öğrenci ve velileri okulların ertelenip ertelenmediğini araştırıyor. Peki, okullar ertelendi mi? 12 Ekim'de okullar açılacak mı? Pazartesi günü hangi sınıflar okula başlayacak? İşte konu ile iligli son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 10.10.2020 11:08 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 11:19
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Son dakika: Okullar ertelendi mi? 12 Ekim'de okullar açılacak mı? Pazartesi hangi sınıflar zaman okula başlayacak?

Son dakika... Okuller ertelendi mi? Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçi�� planı doğrultusunda 12 Ekim Pazartesi günü hangi sınıfların açılacağını duyurdu. Koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle okullarda yüz yüze eğitim ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyordu. Bakanlık tarafından konu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, okullar ertelendi mi? 12 Ekim'de okullar açılacak mı? Pazartesi günü hangi sınıflar okula başlayacak? Yüz yüze eğitim nasıl olacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

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Son dakika: Okullar ertelendi mi? 12 Ekim'de okullar açılacak mı? Pazartesi hangi sınıflar zaman okula başlayacak?

OKULLAR ERTELENDİ Mİ?

Okullar belirlenen sınıflar için 12 Ekim'de yüz yüze eğitime başlayacak. Okulların ertelenip ertelenmediği konusunda araştırmalar sürüyor. Ancak konu ile ilgili açıklama gelmedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada kademeli olarak yüz yüze eğitimin devam edeceği bildirildi.

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Son dakika: Okullar ertelendi mi? 12 Ekim'de okullar açılacak mı? Pazartesi hangi sınıflar zaman okula başlayacak?

12 EKİM'DE HANGİ SINIFLAR AÇILACAK?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 12 Ekim Pazartesi günü itibariyle ilkokul 2, 3, 4. sınıf, ortaokul 8. sınıf ile lise 12. sınıflar eğitime başlayacak.

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Son dakika: Okullar ertelendi mi? 12 Ekim'de okullar açılacak mı? Pazartesi hangi sınıflar zaman okula başlayacak?

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf ile ortaokul 8. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak. Lise hazırlık sınıflarıve 12. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.

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Son dakika: Okullar ertelendi mi? 12 Ekim'de okullar açılacak mı? Pazartesi hangi sınıflar zaman okula başlayacak?

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak. Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul 8. sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek.

Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak.