07 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Son dakika kar tatili olan iller! 8 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil? Valilik ve Kaymakamlık açıklamaları!

8 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan iller son dakika! Türkiye'nin birçok noktasında etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle birçok ilden kar tatili haberi geliyor. Öğrenciler ve veliler kar tatili olan illeri araştırıyor. Peki, hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil edildi? Kar yağan bölgelerde gözler Valilik ve Kaymakamlık açıklamalarına çevrildi. Art arda kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. Dün toplam 13 ilde kar tatili ilan edilmişti. İşte, kar tatili son dakika açıklamaları!

Giriş Tarihi: 07.01.2020 19:28 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 19:30
  • 1
  • 23
Son dakika kar tatili olan iller! 8 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil? Valilik ve Kaymakamlık açıklamaları!

Kar tatili olan iller vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ülkemizin birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırarak gösteriyor. Kar tatili son dakika haberleri öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Peki, 8 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil? 8 Ocak kar tatili olan iller ve ilçeler, Valilik ve Kaymakamlık açıklamalarıyla belli oluyor. Haberimizden hangi il ve ilçelerde kar tatili olduğunu öğrenebilirsiniz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre; bu geceden itibaren İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürecek ve yağışlar yarın da devam edecek.

KAR TATİLİ OLAN İLLER! (8 OCAK ÇARŞAMBA)

  • 2
  • 23
Son dakika kar tatili olan iller! 8 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil? Valilik ve Kaymakamlık açıklamaları!

KÜTAHYA

Kütahya'da ilk ve orta dereceli okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle ilimiz merkezinde bulunan (köyler dahil) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmî-özel, örgün-yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 08.01.2020 Çarşamba günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. İlimiz merkezindeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastası olan, kalp ve böbrek yetmezliği bulunan, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri, 08.01.2020 Çarşamba günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" denildi.

  • 3
  • 23
Son dakika kar tatili olan iller! 8 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil? Valilik ve Kaymakamlık açıklamaları!

NİĞDE

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı köylerde, kar yağışı ve tipi nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
Ulukışla Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle taşımalı eğitim ve köylerde eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de aynı süre içerisinde idari izinli sayılacağı açıklandı.

  • 4
  • 23
Son dakika kar tatili olan iller! 8 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil? Valilik ve Kaymakamlık açıklamaları!

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçelerinde kar yağışı ve fırtına nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verilecek.

Öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla iki ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda 8 Ocak çarşamba günü eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. Engelli ve hamile kamu personeli de bir gün idari izinli sayılacak.

  • 5
  • 23
Son dakika kar tatili olan iller! 8 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil? Valilik ve Kaymakamlık açıklamaları!

MERSİN

Mersin'in Erdemli ilçesinde zemin katlarını su basan okul 1 günlüğüne tatil edildi. İlçede kar sebebiyle de 4 okul yarın için tatil edildi.

Aşırı yağış sonrası sel ve su baskını riski bulunan sağlık meslek eğitimi verilen Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bugün için tatil edilmişti. İçerisinde öğrencilerin bulunmadığı okulda su baskını yaşandı. Okulun zemin katları ile okul bahçesindeki spor sahası sular altında kaldı. Erdemli Kaymakamı Avni Kula, beraberinde Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve okul idaresiyle birlikte sınıf ve koridorlarda incelemede bulundu. Yapılan inceleme neticesinde okulun 1 günlük tatil edilmesine karar verildi.

Öte yandan Sorgun, Güzeloluk, Sarıkaya, Tapureli okulları kar sebebiyle Karayakup ilk ve orta okulunun ise taşımalı eğitim alan öğrencilerine okullar yarın için tatil edildi.