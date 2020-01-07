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Son dakika kar tatili olan iller! 8 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil? Valilik ve Kaymakamlık açıklamaları!
8 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan iller son dakika! Türkiye'nin birçok noktasında etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle birçok ilden kar tatili haberi geliyor. Öğrenciler ve veliler kar tatili olan illeri araştırıyor. Peki, hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil edildi? Kar yağan bölgelerde gözler Valilik ve Kaymakamlık açıklamalarına çevrildi. Art arda kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. Dün toplam 13 ilde kar tatili ilan edilmişti. İşte, kar tatili son dakika açıklamaları!
Giriş Tarihi: 07.01.2020 19:28 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 19:30
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