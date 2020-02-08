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Son dakika haberi: Şeyma Yıldız cinayetinde korkunç gerçek Adli Tıp raporuyla ortaya çıktı!

Son dakika haberleri: Ankaranın Çubuk ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi Şeyma Yıldız, babası Harun Yıldız tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan cani baba ifadesinde, "İnternette erkeklerle fotoğraflarını gördüm. Erkek arkadaşı olduğunu da öğrenince tartışmaya başladık. Erkeklerle gezmemesi için uyaracaktım ama tartışınca kendimi kaybettim, arabada bulunan tabanca ile vurdum. Öldüğünü görünce de korkup, yol kenarına bıraktım. Sonra kızımın cesedinin bulunduğu, polisin olayı araştırdığı ve beni aradığını öğrenince gelip teslim oldum" dedi. 16 yaşındaki Şeyma Yıldız'ın otopsi raporu hazırlandı. Raporda korkunç gerçek ortaya çıktı.

Ankarada baba dehşeti! Erkek arkadaşı olduğunu öğrenince kızı Şeyma Yıldızı öldürdü ANKARA'DA BABA DEHŞETİ! ERKEK ARKADAŞI OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE KIZI ŞEYMA YILDIZ'I ÖLDÜRDÜ

Giriş Tarihi: 08.02.2020 16:26 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 16:33
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Son dakika haberi: Şeyma Yıldız cinayetinde korkunç gerçek Adli Tıp raporuyla ortaya çıktı!
Son dakika haberi: Şeyma Yıldız cinayetinde korkunç gerçek Adli Tıp raporuyla ortaya çıktı!

Şeyma Yıldız cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu! Ankara'nın Çubuk ilçesinde babası tarafından tabanca ile öldürülerek yol kenarına atılan Şeyma Yıldız'ın Adli Tıp incelemesi tamamlandı. Yapılan incelemede korkunç gerçek ortaya çıktı. 16 yaşındaki Şeyma'nın cansız bedeninden 2 kurşun çıkarıldı. Şeymanın kaçarken babası tarafından ikinci kez vurulduğu düşünülüyor. İşte Türkiye'nin konuştuğu cinayetteki son dakika gelişmeleri...

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Son dakika haberi: Şeyma Yıldız cinayetinde korkunç gerçek Adli Tıp raporuyla ortaya çıktı!
Son dakika haberi: Şeyma Yıldız cinayetinde korkunç gerçek Adli Tıp raporuyla ortaya çıktı!

BABASI TARAFINDAN VURULDU

Ankara Çubuk'a bağlı Kargın Mahallesi yolunda önceki akşam kar üzerinde bir kız çocuğunun cesedini gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede silahla vurularak öldürülen kişinin lise öğrencisi Şeyma Yıldız (16) olduğunu belirledi. Otopsi yapılmak üzere Yıldız'ın cesedi adli tıp morguna kaldırılırken, cinayetle ilgili de çalışma başlatıldı.

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Son dakika haberi: Şeyma Yıldız cinayetinde korkunç gerçek Adli Tıp raporuyla ortaya çıktı!
Son dakika haberi: Şeyma Yıldız cinayetinde korkunç gerçek Adli Tıp raporuyla ortaya çıktı!

YAKALANACAĞINI ANLADI, TESLİM OLDU

Polis, cinayet araştırması başlatırken, yakalanacağını anlayan Şeyma'nın babası Harun Yıldız, gece saatlerinde Çubuk Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Cani baba Harun Yıldız, kızını öldürdüğünü itiraf ederken, cinayette kullandığı ruhsatlı tabancasını da polise teslim etti.

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Son dakika haberi: Şeyma Yıldız cinayetinde korkunç gerçek Adli Tıp raporuyla ortaya çıktı!
Son dakika haberi: Şeyma Yıldız cinayetinde korkunç gerçek Adli Tıp raporuyla ortaya çıktı!

İFADESİ TÜYLER ÜRPERTTİ

Seyyar bal satıcısı olan Yıldız ilk ifadesinde, "İnternette erkeklerle fotoğraflarını gördüm. Erkek arkadaşı olduğunu da öğrenince tartışmaya başladık. Erkeklerle gezmemesi için uyaracaktım ama tartışınca kendimi kaybettim, arabada bulunan tabanca ile vurdum. Öldüğünü görünce de korkup, yol kenarına bıraktım. Sonra kızımın cesedinin bulunduğu, polisin olayı araştırdığı ve beni aradığını öğrenince gelip teslim oldum" dediği öğrenildi.

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Son dakika haberi: Şeyma Yıldız cinayetinde korkunç gerçek Adli Tıp raporuyla ortaya çıktı!
Son dakika haberi: Şeyma Yıldız cinayetinde korkunç gerçek Adli Tıp raporuyla ortaya çıktı!

BABASI İLE İLGİLİ PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI

Baba Yıldız'ın okul çıkışına giderek kızı Şeyma'yı "Gel seni biraz arabayla gezdireyim, baba kız konuşuruz" diye araca bindirdiği bildirildi. Şeyma'nın babasına çok bağlı olduğu, babasıyla birlikte çektirdiği fotoğrafların altına "Kahramanım" notuyla paylaştığı kaydedildi.