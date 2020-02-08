Son dakika haberi: Şeyma Yıldız cinayetinde korkunç gerçek Adli Tıp raporuyla ortaya çıktı!

Son dakika haberleri: Ankaranın Çubuk ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi Şeyma Yıldız, babası Harun Yıldız tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan cani baba ifadesinde, "İnternette erkeklerle fotoğraflarını gördüm. Erkek arkadaşı olduğunu da öğrenince tartışmaya başladık. Erkeklerle gezmemesi için uyaracaktım ama tartışınca kendimi kaybettim, arabada bulunan tabanca ile vurdum. Öldüğünü görünce de korkup, yol kenarına bıraktım. Sonra kızımın cesedinin bulunduğu, polisin olayı araştırdığı ve beni aradığını öğrenince gelip teslim oldum" dedi. 16 yaşındaki Şeyma Yıldız'ın otopsi raporu hazırlandı. Raporda korkunç gerçek ortaya çıktı.