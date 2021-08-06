Son dakika: Eylül ayında kısıtlamalar geri gelecek mi? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Son dakika... Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Üçüncü kademeli normalleşme sürecin kapsamında kısıtlamalar kaldırılmıştı. Temmuz ayının ilk haftası 4 bin seviyelerine düşen vaka sayısı, son günlerde 26 bin seviyesine kadar yükseldi. Bu gelişmelerin ardından yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, Eylül ayında kısıtlamalar geri gelecek mi? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 06.08.2021
16:33 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021
11:06
Son dakika... Eylül ayında kıısıtlamalar gelecek mi? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler hayata geçirilmişti. Aşılamanın başlaması ve vaka düşüşü sonrası kısıtlamalar esnetildi. Temmuz ayının sonlarına doğru gerçekleşen vaka artışı "Kısıtlamalar geri gelecek mi?" sorusunu gündeme getirdi. Bu kapsamda gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara çevrildi. Peki, Eylül ayında kısıtlamalar geri gelecek mi? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte merak edilenler...
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EYLÜL AYINDA KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, kısıtlamaların geri gelip gelmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu hafta gerçekleştirilmesi beklenen Kabine Toplantısı, Türkiye genelinde meydana gelen orman yangınları sonrası ertelendi. Önümüzdeki günlerde toplanacak Kabine'nin gündeminde salgına karşı alınacak yeni tedbirler olacak. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
28 Temmuz'da gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı'nda kısıtlamalar ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullanmıştı:
"Unutmayalım ki en az iki doz aşı olmadan ve üzerinden belirli bir süre geçmeden bağışıklık elde edilmiyor. Birinci doz aşısını olmuş vatandaşlarımız henüz bağışıklık kazanmadan virüsle karşılaştıklarında hastalığa yakalanabiliyorlar. Benzer şekilde iki doz aşı olmuş kişiler için de üzerinden belirli bir süre geçtikten sonra aşıların etkinliği azalıyor ve bu durumda hastalığa yakalanma riski ortaya çıkıyor. Bunlar, aşı programının başarıya ulaşmasının önündeki en önemli risk faktörleridir.
Kısıtlama günlerine geri dönmeyi hiçbirimiz hiçbir surette tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız bir seyir şu an için yok ama olmayacağı anlamına gelmez."
"ÇİFT DOZ AŞISINI YAPTIRANLARIN SAYISI SALGINLA MÜCADELE İÇİN YETERLİ DEĞİL"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgınına karşı şu ana kadar 75 milyon doz aşı yapıldığını belirtti.
Aşılama hızı ve performansın yüksek olduğunu vurgulayan Koca,
"Fakat çift doz aşısını yaptıranların sayısı salgınla mücadele için henüz yeterli değil. Daha önemlisi ilk dozu erteleyen kişilerin yaklaşık 20 milyon 570 bin olması." ifadelerini kullandı.
54 İLDEKİ KORONAVİRÜS VAKALARI 100 BİN KİŞİDE 100'Ü AŞTI
Sağlık Bakanlığı, 81 il için 24-30 Temmuz'da her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Kovid-19 vaka sayısının 100 bin kişide 100'ün üstünde olduğu il sayısı, 17-23 Temmuz'da 14 iken 24-30 Temmuz'da 54'e yükseldi.