Son dakika: Düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Açılış tarihi...

Son dakika haberi... Düğün salonları ne zaman açılacak? Evlilik hazırlığında olan çiftler düğünlerin başlayacağı tarihi araştırırken, düğün salonu işletmecileri, faaliyete başlayacakları tarihin erkenden duyurulmasını istiyor. Bu kapsamda düğün salonları ile ilgili genelgenin detayları araştırılıyor. Normalleşme takvimi sürecinde düğün salonları ile ilgili Koronavirüs Bilim Kurulu üyesinden açıklama gelmişti. Peki, düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Düğünler salonları ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 30.05.2020 14:24 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 14:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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