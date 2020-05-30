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Haberler Galeri Son dakika: Düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Açılış tarihi...

Son dakika: Düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Açılış tarihi...

Son dakika haberi... Düğün salonları ne zaman açılacak? Evlilik hazırlığında olan çiftler düğünlerin başlayacağı tarihi araştırırken, düğün salonu işletmecileri, faaliyete başlayacakları tarihin erkenden duyurulmasını istiyor. Bu kapsamda düğün salonları ile ilgili genelgenin detayları araştırılıyor. Normalleşme takvimi sürecinde düğün salonları ile ilgili Koronavirüs Bilim Kurulu üyesinden açıklama gelmişti. Peki, düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Düğünler salonları ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 30.05.2020 14:24 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 14:31
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Son dakika: Düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Açılış tarihi...

Son dakika... Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak? Koronavirüs salgını sonrası yaklaşık 3 aydır kapıları kapalı olan düğün salonu işletmecileri, salonların açılışı içi ön tarih bekliyor. 1 Haziran'da bazı işletmelerin yeniden faaliyete geçecek olmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de düğün salonları oldu. Düğün salonları ile ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Düğünler salonları ne zaman açılacak? İşte merak edilnler...

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Son dakika: Düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Açılış tarihi...

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Düğün salonlarının açılacağı tarih resmi olarak açıklanmadı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Seçil Özkan, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'deki normalleşme adımlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Normalleşme takviminin 8. haftası yani 11 Temmuz'dan sonra da bu tür toplu düğün organizasyonları yapılabilir. Bunlar yapılırken de maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uyulmalı. Ancak bu söylemlerimin hepsi rakamlara bağlı." dedi.

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Son dakika: Düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Açılış tarihi...

DÜĞÜN SALONLARI AÇILIŞ İÇİN ÖN TARİH BEKLİYOR

Koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan düğün salonlarının, normalleşme takviminde yer almayarak bir süre daha hizmet veremeyecek olması, gelin ve damat adayları kadar salon işletmecilerini de düşündürüyor.

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Son dakika: Düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Açılış tarihi...

Aylar öncesinden rezervasyon sistemiyle çalışan düğün salonu işletmecileri, mart ayından itibaren tarihleri belirlenen düğünleri yaza erteledi. İşletmeciler, yetkililerden yaz mevsimine girilmesi nedeniyle faaliyete geçecekleri günün belirlenmesini talep ediyor.

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Son dakika: Düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Açılış tarihi...

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, 1100 üyeyle birlikte 1 yıl boyunca bekledikleri düğün sezonunun geldiğini ancak belirsizlik içinde olduklarını söyledi.