ANA SAYFA
Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?
Son dakika... 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bayramı bu sene evlerinde geçiren vatandaşlar, bu hafta sonu yeniden sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını araştırıyor. Gözler kabine toplantısından gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?
Giriş Tarihi: 27.05.2020 09:09 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 09:14
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13