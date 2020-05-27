Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?

Son dakika... 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu da uygulanıp uyguanmayacağı merak ediliyor. Ramazan Bayramı bu sene evlerde kutlandı. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 47 bin 831 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldı. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? İşte cevaplar...