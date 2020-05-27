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Haberler Galeri Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?

Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?

Son dakika... 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bayramı bu sene evlerinde geçiren vatandaşlar, bu hafta sonu yeniden sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını araştırıyor. Gözler kabine toplantısından gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?

Giriş Tarihi: 27.05.2020 09:09 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 09:14
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Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?

Son dakika... 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu da uygulanıp uyguanmayacağı merak ediliyor. Ramazan Bayramı bu sene evlerde kutlandı. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 47 bin 831 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldı. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? İşte cevaplar...

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Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?

30-31 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasının bayram sonuna kadar uygulanacağını bildirmişti. Şimdi ise bu hafta sonu kısıtlama olup olmayacağı merak ediliyor. Başkan Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Kabine toplantısının ardından kısıtlama olup olmayacağı açıklanacak.

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Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

Bilindiği üzere, bayram boyunca sokağa çıkma yasağı 81 ilde uygulanmıştı. Bir önceki kısıtlama ise 15 ilde geçerli olmuştu. Eğer 30-31 Mayıs'ta yasak olması halinde, 15 ilde uygulanması bekleniyor.

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Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?

15 İLLER HANGİLERİ?

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van, Zonguldak.

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Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?

47 BİN 831 KİŞİYE İHLAL CEZASI

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, arife günü başlayan ve 81 ilde Ramazan Bayramı boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yurt genelinde genel itibarıyla uyuldu.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ihlalde bulunan 47 bin 831 kişi hakkında ise adli ya da idari işlem yapıldı.