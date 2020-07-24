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Haberler Galeri Son dakika: AÖL sınavı yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 25 Temmuz Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika: AÖL sınavı yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 25 Temmuz Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... Yurt genelinde yarın açık lise sınavı gerçekleştirilecek. 2020 AÖL 2. dönem kayıtlarını tamamlaya öğrenciler cumartesi ve pazar günleri katılacakları sınava hazırlıkları tamamladı. AÖL sınavı öncesinde en çok merak edilenlerden biri de sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Bilindiği üzere LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Peki, AÖL sınavı nedeniyle yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 25 Temmuz Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 24.07.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 11:59
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Son dakika: AÖL sınavı yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 25 Temmuz Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... Yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yarın gerçekleştirilecek açık lise sınavı öncesinde sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AÖL sınavı yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 25 Temmuz Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: AÖL sınavı yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 25 Temmuz Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı?

25 TEMMUZ AÖL SINAVI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bu hafta sonu yani 25-26 Temmuz'da sokağa çıkma yasağının uygulanması yönünde resmi bir açıklama yapılmadı. Şu anlık sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak olarak biliniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: AÖL sınavı yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 25 Temmuz Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı?

AÖL 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

AÖL 2. dönem sınavları 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sınava girecek olan açık lise öğrencileri AÖL öğrenci girişi sayfası üzerinden sınava nerede girebileceklerini öğrenebilecekler. Öğrenciler, http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden öğrenci numarası ve şifresini girdikten sonra sayfada yer alan "Öğrenci Genel Bilgiler" sekmesi altında sınav giriş belgesinin çıktısını alabilecek.

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN...

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Son dakika: AÖL sınavı yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 25 Temmuz Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı?

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Türkiye'de son 24 saatte 913 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 223 bin 315, can kaybı 5 bin 563 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 343 test yapıldı, 913 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 1151 kişi iyileşti.

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Son dakika: AÖL sınavı yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 25 Temmuz Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Toplam test sayısı 4 milyon 446 bin 374, vaka sayısı 223 bin 315, vefat sayısı 5 bin 563 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1251, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 378, toplam iyileşen hasta sayısı ise 206 bin 365 oldu.