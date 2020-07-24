Son dakika: AÖL sınavı yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 25 Temmuz Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... Yurt genelinde yarın açık lise sınavı gerçekleştirilecek. 2020 AÖL 2. dönem kayıtlarını tamamlaya öğrenciler cumartesi ve pazar günleri katılacakları sınava hazırlıkları tamamladı. AÖL sınavı öncesinde en çok merak edilenlerden biri de sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Bilindiği üzere LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Peki, AÖL sınavı nedeniyle yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 25 Temmuz Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 24.07.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 11:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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