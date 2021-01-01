Son dakika: 4 Ocak'ta kısıtlamalar kalkıyor mu? Hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı...

Son dakika... Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yeni yılın ilk gününde en çok merak edilen konular arasında, yasakların hangi tarihte kalkacağı oldu. Yılbaşı dolayısıyla cuma günü de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Alınan tedbirler kapsamında vaka ve hasta sayısında düşüş yaşanmaya başladı. Peki, 4 Ocak'ta kısıtlamalar kalkıyor mu? Hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı hangi tarihte sona erecek? İşte cevaplar...