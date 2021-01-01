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04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: 4 Ocak'ta kısıtlamalar kalkıyor mu? Hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı... Son dakika: 4 Ocak'ta kısıtlamalar kalkıyor mu? Hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı... Son dakika... Hafta sonu kısıtlaması ne zaman bitiyor? Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin mücadele kapsamında bazı tedbirler uygulanıyor. Hafta sonları 81 il genelinde gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlaması dahil kafe, kıraathane gibi mekanlara uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte biteceği araştırılıyor. Peki, 4 Ocak'ta kısıtlamalar kalkıyor mu? Hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 01.01.2021 16:57 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 11:54
Son dakika... Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yeni yılın ilk gününde en çok merak edilen konular arasında, yasakların hangi tarihte kalkacağı oldu. Yılbaşı dolayısıyla cuma günü de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Alınan tedbirler kapsamında vaka ve hasta sayısında düşüş yaşanmaya başladı. Peki, 4 Ocak'ta kısıtlamalar kalkıyor mu? Hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı hangi tarihte sona erecek? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK? 4 OCAK'TA BİTECEK Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, kısıtlamaların hangi tarihte biteceği henüz belli olmadı. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ve kafe, kıraathane gibi mekanlar hakkında uygulanan kısıtlamaların ne zaman biteceği konusunda detaylar ilerleyen günlerde belli olacak. Kabine toplantısında kısıtlamaların esnetilmesi konusunun görüşülmesi bekleniyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
YILBAŞI YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'den başlayan sokağa çıkma yasağı, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
MARKET, FIRIN, MANAV, KASAP, BALIKÇI AÇIK MI?
Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderilen genelge kapsamındaki usul ve esaslar 1, 2 ve 3 Ocak tarihlerinde de geçerli olacak. Buna göre, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.
LOKANTA VE RESTORANLAR AÇIK MI?
Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.