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Haberler Galeri Son dakika: 4-5 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sınav var mı?

Son dakika: 4-5 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sınav var mı?

Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında LGS ve YKS sınavlarının uygulandığı günlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Belirlenen saatlere kadar uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından bu hafta sonu kısıtlamanın olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Bu hafta sonu sınav olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 4-5 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sınav var mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 29.06.2020 14:00 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 14:13
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Son dakika: 4-5 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sınav var mı?

Son dakika... Bu hafta sonu sınav var mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında LGS sınavının gerçekleştirildiği 20 Haziran'da 15.00'a kadar, YKS'nin uygulandığı 27 Haziran'da 15.00'a, 28 Haziran'da ise 18.30'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması gerçekleştirilmişti. Bu hafta sonu için plan yapan vatandaşlar, sınav olup olmayacağını ve sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanıp uygulanmayacağını araştırmaya başladılar. Peki, 4-5 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sınav var mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: 4-5 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sınav var mı?

BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?

MEB ve ÖSYM'nin takvimine göre, 4-5 Temmuz'da herhangi bir sınav bulunmuyor.

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Son dakika: 4-5 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sınav var mı?

4-5 TEMMUZ'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bu hafta sonu yani 4-5 Temmuz'da sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı henüz bilinmiyor. Kontrollü normal hayata geçiş dönemi ile birlikte sokağa çıkma yasağının sona erdiği biliniyordu. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: 4-5 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sınav var mı?

GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'DA! 1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN...

Başkan Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda 1 Haziran'daki normalleşmesinin ardından gelinen durum, hastalığın seyri, düşürülemeyen vaka sayısı ve olası ikinci dalga riski de detaylı ele alınacak.

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Son dakika: 4-5 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sınav var mı?

Milliyet'te yer alan habere göre; 1 Temmuz'da atılacak yeni adımlarla birlikte tüm normalleşme süreci ve hala atılmayan adımlar da gözden geçirilecek ve gerek duyulması halinde bazı yeni kararlar alınacak.

Toplantıda Almanya'nın Türkiye'ye gidişlere hala izin vermemesi, turizm sektöründeki durum ve önümüzdeki süreçteki beklentiler de değerlendirilecek.