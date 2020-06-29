Son dakika: 4-5 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sınav var mı?

Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında LGS ve YKS sınavlarının uygulandığı günlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Belirlenen saatlere kadar uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından bu hafta sonu kısıtlamanın olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Bu hafta sonu sınav olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 4-5 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sınav var mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 29.06.2020 14:00 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 14:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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