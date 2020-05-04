Son dakika: 19 Mayıs'ta ve bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... 19 Mayıs'ta ve bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 1-2-3-4 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bugün sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından en çok merak edilenlerden biri de 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı oldu. Kabine bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 6. kez telekonferans yöntemiyle toplanacak. Toplantıda sokağa çıkma yasağı da ele alınacak. Peki, 19 Mayıs'ta ve bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar...