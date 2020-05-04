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Son dakika: 19 Mayıs'ta ve bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Son dakika haberi... Türkiye'de koronavrüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz günlerde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Şimdilerde ise 19 Mayıs ve bayramda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak ediliyor. Gözler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısına çevrildi. 31 ilde ve Zonguldak ilinde uygulanan sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? 19 Mayıs'ta ve bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 04.05.2020 13:14 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 13:21
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