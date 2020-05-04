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Haberler Galeri Son dakika: 19 Mayıs'ta ve bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika: 19 Mayıs'ta ve bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika haberi... Türkiye'de koronavrüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz günlerde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Şimdilerde ise 19 Mayıs ve bayramda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak ediliyor. Gözler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısına çevrildi. 31 ilde ve Zonguldak ilinde uygulanan sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? 19 Mayıs'ta ve bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 04.05.2020 13:14 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 13:21
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Son dakika: 19 Mayıs'ta ve bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... 19 Mayıs'ta ve bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 1-2-3-4 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bugün sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından en çok merak edilenlerden biri de 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı oldu. Kabine bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 6. kez telekonferans yöntemiyle toplanacak. Toplantıda sokağa çıkma yasağı da ele alınacak. Peki, 19 Mayıs'ta ve bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar...

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Son dakika: 19 Mayıs'ta ve bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

19 MAYIS'TA VE BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kabine Toplantısı'nda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı içine alan 16-17-18-19 Mayıs'ta dört günlük ve Ramazan Bayramı boyunca 23-24-25-26 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesi konuları da ele alınacak. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: 19 Mayıs'ta ve bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

ÜÇ GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından 28 Nisan Salı günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van il sınırları içinde 1 Mayıs Cuma itibarıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması, 72 saatlik sürenin ardından saat 00.00 itibarıyla kaldırıldı.

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Son dakika: 19 Mayıs'ta ve bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

KARARA UYMAYAN 27 BİN 828 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

İçişleri Bakanlığından, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 1 Mayıs Cuma günü ile 3 Mayıs Pazar günü saat 20.00 arasında karara uymayan toplam 27 bin 828 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığı açıklanmıştı.

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Son dakika: 19 Mayıs'ta ve bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Yine Bakanlıktan, 3 Mayıs Pazar günü saat 20.00 itibarıyla 47 ildeki bir ilçenin tamamında, 4 beldede, 61 mahallede, 61 köyde ve 6 mezrada olmak üzere 133 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığı, 54 ildeki 247 yerleşim yerinde ise karantinanın kaldırıldığı bildirilmişti.