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Şırnak ablukada: Operasyon başlatıldı! 1071 personel katılıyor

İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 1071 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar-Kış-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu başlatıldı. Tuşimiya Vadisinde terör örgütü PKK'ya ait 12 mağara/sığınakta 1 adet uçaksavar, 7000 adet mühimmat, 71 adet el bombası ile çok sayıda malzeme ele geçirilerek imha edildi.

Giriş Tarihi: 17.11.2022 10:01 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 11:34
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Şırnak ablukada: Operasyon başlatıldı! 1071 personel katılıyor

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, kış üslenme bölgelerini tespit etmek, geçmiş yıllarda kullandıkları mağara/sığınak/barınak alanlarının imha etmek ve bölücü terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini engellenmek maksadıyla, Şırnak ilinde "Eren Abluka Sonbahar Kış-14 (Şırnak-Cudi Dağı-Tuşimiya Vadisi) Şehit J.Tğm. İsmail Can AKDENİZ Operasyonu" başlatıldı.

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Şırnak ablukada: Operasyon başlatıldı! 1071 personel katılıyor

107 TİM PEŞLERİNDE

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu Timlerinden oluşan 1.071 personel, 107 operasyonel tim görev alıyor.

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Şırnak ablukada: Operasyon başlatıldı! 1071 personel katılıyor

Operasyonun başlangıcından bugüne kadar; nokta istihbaratına dayalı olarak Şırnak Merkez İlçesi Cudi Dağı kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen 6 adet mağara ve 6 adet sığınak içerisinde;

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Şırnak ablukada: Operasyon başlatıldı! 1071 personel katılıyor

- (3) adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği,
- (1) adet Zagros keskin nişancı tüfeği,
- (1) adet Glock tabanca,
- (1) adet otomatik av tüfeği,
- (6) adet el bombası,

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Şırnak ablukada: Operasyon başlatıldı! 1071 personel katılıyor

- (5) adet roket mühimmatı,
- (926) adet çeşitli çap ve ebatta fişek,
- (23) adet şarjör,
- (14) adet EYP anahtarı (Alfa Fire),
- (2) adet EYP ateşleyicisi,