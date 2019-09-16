Sınır hattında dikkat çeken hareketlilik

Havadan ve karadan devriyelerin yapıldığı Fırat'ın doğusunda teröristlerin silahları ile belirlenecek güvenli bölge dışına çıkması beklenirken, bu sabah Akçakale'nin karşısındaki Telabyad'da iş makinesi hareketliliği gözlendi. Türkiye sınırına yakın noktalarda silahlı teröristler oluşturdukları mevzilerde nöbet tutmayı sürdürürken, iş makinelerinin ise kentin iç kesimlerinde çalışma yaptığı görüldü. Telabyad'da iş makinesi hareketliliği yaşanırken, aynı saatlerde Akçakale semalarında ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 helikopter görüldü. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesindeki piste inen Skorsky tipi 2 helikoptere bakım ve yakıt takviyesi yapıldı. Helikopterlerin bugün yapılabilecek yeni bir hava devriyesine katılabileceği belirtildi.